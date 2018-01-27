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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Dilmen'den yorumu

    Dilmen'den Latovlevici yorumu

    , - maçının ilk yarısını değerlendirdi.

    'in 19. haftasında ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, Osmanlıspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

    Fotomaç yazarı , Galatasaray - Osmanlıspor mücadelesinde ilk 45 dakikayı şöyle değerlendirdi:

    Ben açıkçası maçın daha kolay olacağını düşünüyordum Galatasaray için ama tehdit aldılar. Osmanlı ikinciyi yerse tamamen havlu atar. Osmanlıspor benim hoşuma gitti. Galatasaray açısından baktığımızda onlar da rakibin bu kadar etkili olacağını düşünmüyordu. Maçın en iyi oyuncusu ilk yarıda Denayer. Çabukluğuyla 3-4 önemli hamle yaptı. Rakibi oyaladı. Fatih Terim hem adaletli hem de herkesi oynaması gereken yerde oynatıyor. Tolga muhtemelen en çok koşan oyuncudur, iki tane de öldürücü pas etti. Latovlevici, bu tür maçlarda Galatasaray için kötü değil. Sert maçlarda savunması kötü olabilir. Ama biraz sahip çıkmak lazım. Bu kadarını hak etmiyor. Bir duyumum yok ama herhalde Ndiaye işi bitmiştir. Gelen para Galatasaray'ı ekonomik olarak rahatlatacaktır.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:02
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