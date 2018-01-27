Dilmen'den Latovlevici yorumu
Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Osmanlıspor maçının ilk yarısını değerlendirdi.
Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Osmanlıspor mücadelesinde ilk 45 dakikayı şöyle değerlendirdi:
Ben açıkçası maçın daha kolay olacağını düşünüyordum Galatasaray için ama tehdit aldılar. Osmanlı ikinciyi yerse tamamen havlu atar. Osmanlıspor benim hoşuma gitti. Galatasaray açısından baktığımızda onlar da rakibin bu kadar etkili olacağını düşünmüyordu. Maçın en iyi oyuncusu ilk yarıda Denayer. Çabukluğuyla 3-4 önemli hamle yaptı. Rakibi oyaladı. Fatih Terim hem adaletli hem de herkesi oynaması gereken yerde oynatıyor. Tolga muhtemelen en çok koşan oyuncudur, iki tane de öldürücü pas etti. Latovlevici, bu tür maçlarda Galatasaray için kötü değil. Sert maçlarda savunması kötü olabilir. Ama biraz sahip çıkmak lazım. Bu kadarını hak etmiyor. Bir duyumum yok ama herhalde Ndiaye işi bitmiştir. Gelen para Galatasaray'ı ekonomik olarak rahatlatacaktır.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:02
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
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