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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Almanya yolcusu!

    Belhanda Almanya yolcusu!

    Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes için flaş bir transfer iddiası geldi

    Kayserispor maçında kendisine yer bulamayan Younes , Osmanlıspor karşısında da maça yedek kulübesinde başladı.

    ? İkinci yarıda oyuna dahil olan Faslı futbolcu için Werder Bremen iddiası ortaya atıldı. Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre Bundesliga ekibi, Belhanda'yı transfer etmek için harekete geçti. Galatasaray'ın 8 milyon euro'ya transfer ettiği tecrübeli futbolcuyu, mercek altına alan 'in, eski Schalke'li yıldız için bu hafta teklifte bulunması bekleniyor.

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    Süper Lig'in ilk yarısında hiç yedek kalmayan ancak 'in gelmesinin ardından son iki maçta yedek kulübesinde kalan Belhanda ile Alman takımının yanı sıra eski takımı Nice'in de ilgilendiği kaydedildi.

    Sezon başında 8 milyon Euro'ya 'den transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 16 maçta 2 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koydu.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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