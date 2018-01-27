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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    : "'in önünde şampiyon olacağız"

    Bafetimbi Gomis: "Başakşehir'in önünde şampiyon olacağız"

    Geçtiğimiz hafta parasını alamadığı için antrenmana çıkmadığı ve bunun sonucunda da Kayserispor maçının kadrosuna alınmadığı dedikoduları dönen , maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    Galatasaray'ın karşısında skoru belirleyen golünü atan , "Sevincimden çok takımın başarısı önemliydi. Burada 3 puan aldık. Bu bizim için çok önemliydi. Bu galibiyetle rakipleri baskı altına almamızdan dolayı çok mutluyuz. Zor bir karşılaşmaydı. Oynadığımız en iyi maç değildi ama kazandık. Fatih Hocamızla beraber yeni bir sistem ve oyun var. İyi bir başlangıç yaptık ve yenilmezlik serisi var. Umarım bunu sezon sonuna kadar devam ettirip, 'in önünde şampiyon olacağız" dedi.

    Fransız oyuncu Osmanlıspor karşısında 88'inci dakikada durumu 2-0'a getiren golü attıktan sonra tribünlere para işareti yapıp, arkasından ayağını göstererek para yüzünden değil sakatlıktan dolayı oynayamadığını belirtmişti.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:04
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