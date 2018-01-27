Bafetimbi Gomis: "Başakşehir'in önünde şampiyon olacağız"
Geçtiğimiz hafta parasını alamadığı için antrenmana çıkmadığı ve bunun sonucunda da Kayserispor maçının kadrosuna alınmadığı dedikoduları dönen Bafetimbi Gomis, Osmanlıspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Osmanlıspor karşısında skoru belirleyen golünü atan Bafetimbi Gomis, "Sevincimden çok takımın başarısı önemliydi. Burada 3 puan aldık. Bu bizim için çok önemliydi. Bu galibiyetle rakipleri baskı altına almamızdan dolayı çok mutluyuz. Zor bir karşılaşmaydı. Oynadığımız en iyi maç değildi ama kazandık. Fatih Hocamızla beraber yeni bir sistem ve oyun var. İyi bir başlangıç yaptık ve yenilmezlik serisi var. Umarım bunu sezon sonuna kadar devam ettirip, Başakşehir'in önünde şampiyon olacağız" dedi.
Fransız oyuncu Osmanlıspor karşısında 88'inci dakikada durumu 2-0'a getiren golü attıktan sonra tribünlere para işareti yapıp, arkasından ayağını göstererek para yüzünden değil sakatlıktan dolayı oynayamadığını belirtmişti.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:04
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
Bafetimbi Gomis: "Başakşehir'in önünde şampiyon olacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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