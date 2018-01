Badou Ndiaye piyangosu

Uzun zamandır kaynak arayışında olan Galatasaray 'a, İngiltere 'den adeta 'piyango' gibi bir teklif geldi. Dursun Özbek 'in başkanlığı döneminde Badou Ndiaye için sarı-kırmızılılarla temasa geçerek 15 milyon euro garanti + 1 milyon euro da bonus olmak üzere 16 milyon euro'luk bir teklifte bulunan İngiliz ekibi Stoke City , aynı teklifle ikinci kez sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Tecrübeli oyuncunun menajeri William da, kulübe gelerek resmi teklifi bir kez daha sarı-kırmızılıların yeni yönetimine iletti.Kaynak arayışlarını sürdüren Başkan Mustafa Cengiz de uzun zamandır Ndiaye'yi yakından takip eden Stoke City'nin, Senegalli yıldız için gelen teklifini değerlendirmeye aldı. Başkan Mustafa Cengiz kulübe acil sıcak para girişi için teklife sıcak bakarken, başta teknik direktörü Fatih Terim Futbol AŞ'nin yönetim kurulu üyeleri Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak, yönetim kurulundan Okan Böke ve Ünal Çeviköz'ün ise bu teklife karşı çıktıkları ifade edildi.FatihTerim, şampiyonluk yarışının giderek kızıştığı Süper Lig 'de, takıma bir sol bek takviyesi beklerken, Ndiaye'nin ayrılığının takıma kötü etki edeceğini düşünerek bu transfere karşı çıktığı öğrenildi. Ancak yönetimin, eldeki maddi imkansızlıklar sebebiyle Senegalli yıldızın ayrılığına onay verebileceği ifade edildi. Badou'nun satışı gerçekleşirse kısa vadede belki yönetim nefes alacak ancak takım da Badou gibi önemli bir silahını kaybederek şampiyonluk yarışında zorlanacak.G.Saraylı yönetici Burak Elmas, sarı-kırmızılı takımın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. N'Diaye transferi hakkında konuşan Elmas, "Ndiaye için teklif gelmiş. Dursun Başkan döneminde bir takım görüşmeler olmuş. Şu an satmak gibi bir durum yok. Ndiaye çok önemli bir oyuncu, hocamızla konuşacağız. Teklif her oyuncuya var. 5-6 teklif var, basına sadece Ndiaye yansıdı. Önceliğimiz ilk olarak Galatasaray bütünlüğünü korumak. Taraftara bir transfer sözü vermek doğru değil. Başkan Mustafa Cengiz gece, gündüz çalışıyor" dedi.