Aslan avda
İkinci yarıya Kayseri galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılılar, seriyi devam ettirmek istiyor. İyileşen Gomis ve cezası biten Maicon ilk 11’de çıkacak
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde bu akşam Osmanlıspor'u konuk ediyor. Hedef 3 puan serisini sürdürmek. Düşme potasının hemen üstünde yer alan Osmanlıspor da güçlü rakibinden en azından bir beraberlik koparmak istiyor. Cimbom'da sakatlığı geçen Bafetimbi Gomis yeniden ilk 11'de görev yapacak. Cezası biten Maicon da savunmada formasını geri alacak.
BELHANDA YİNE KULÜBEDE
Beklerde Mariano ile Latovlevici, ön liberoda Badou Ndiaye'nin yanında Selçuk İnan yer alacak. Kanatlarda Yasin Öztekin ile Rodriguez oynayacak. Feghouli ise Gomis'e gol yollarında destek verecek. Teknik direktör Fatih Terim'in Kayseri'de sürpriz bir şekilde kulübeye çektiği Younes Belhanda, Osmanlıspor karşısında da yedek soyunacak.
FERNANDO RİSKE EDİLMEYECEK
Sakatlığı geçen Fernando Reges tam hazır olmadığı için bugün de kadroda yer almayacak. Teknik heyet, Brezilyalı futbolcuyu yavaş yavaş takıma entegre edecek. Fernando, ilk yarının son maçı olan Göztepe sınavında sakatlanmıştı. Tecrübeli futbolcu takımdan ayrı olarak özel programla kondisyon yüklemeye devam ediyor.
TELEKOM'DAN ÇIKIŞ YOK
Cimbom sahasında bu sezon rakiplerine geçit vermiyor... Sarıkırmızılı takım, Süper Lig'de Türk Telekom Stadı'nda oynadığı 11 maçın 10'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, sadece 1 kez (Fenerbahçe) berabere kaldı. Aslan ligde en son iç saha yenilgisini geçen sezon 30. haftada 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşadı.
3 OYUNCU SINIRDA
Sarı-kırmızılı takımda Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli ve kaleci Muslera sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartları bulunan üç oyuncu bu akşamki maçta forma giyip, sarı kart görmeleri halinde haftaya oynanacak Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Teknik heyet, üç isme 'sakin olun' ikazı yaptı.
Savaş ÇORLU
BELHANDA YİNE KULÜBEDE
Beklerde Mariano ile Latovlevici, ön liberoda Badou Ndiaye'nin yanında Selçuk İnan yer alacak. Kanatlarda Yasin Öztekin ile Rodriguez oynayacak. Feghouli ise Gomis'e gol yollarında destek verecek. Teknik direktör Fatih Terim'in Kayseri'de sürpriz bir şekilde kulübeye çektiği Younes Belhanda, Osmanlıspor karşısında da yedek soyunacak.
FERNANDO RİSKE EDİLMEYECEK
Sakatlığı geçen Fernando Reges tam hazır olmadığı için bugün de kadroda yer almayacak. Teknik heyet, Brezilyalı futbolcuyu yavaş yavaş takıma entegre edecek. Fernando, ilk yarının son maçı olan Göztepe sınavında sakatlanmıştı. Tecrübeli futbolcu takımdan ayrı olarak özel programla kondisyon yüklemeye devam ediyor.
TELEKOM'DAN ÇIKIŞ YOK
Cimbom sahasında bu sezon rakiplerine geçit vermiyor... Sarıkırmızılı takım, Süper Lig'de Türk Telekom Stadı'nda oynadığı 11 maçın 10'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, sadece 1 kez (Fenerbahçe) berabere kaldı. Aslan ligde en son iç saha yenilgisini geçen sezon 30. haftada 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşadı.
3 OYUNCU SINIRDA
Sarı-kırmızılı takımda Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli ve kaleci Muslera sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartları bulunan üç oyuncu bu akşamki maçta forma giyip, sarı kart görmeleri halinde haftaya oynanacak Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Teknik heyet, üç isme 'sakin olun' ikazı yaptı.
Savaş ÇORLU
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
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