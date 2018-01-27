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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Aslan avda

    Aslan avda

    İkinci yarıya Kayseri galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılılar, seriyi devam ettirmek istiyor. İyileşen Gomis ve cezası biten Maicon ilk 11’de çıkacak

    Süper Lig'in 19. haftasında evinde bu akşam Osmanlıspor'u konuk ediyor. Hedef 3 puan serisini sürdürmek. Düşme potasının hemen üstünde yer alan da güçlü rakibinden en azından bir beraberlik koparmak istiyor. Cimbom'da sakatlığı geçen Bafetimbi Gomis yeniden ilk 11'de görev yapacak. Cezası biten Maicon da savunmada formasını geri alacak.

    BELHANDA YİNE KULÜBEDE
    Beklerde Mariano ile Latovlevici, ön liberoda Badou Ndiaye'nin yanında Selçuk İnan yer alacak. Kanatlarda ile Rodriguez oynayacak. Feghouli ise Gomis'e gol yollarında destek verecek. Teknik direktör 'in Kayseri'de sürpriz bir şekilde kulübeye çektiği Younes Belhanda, Osmanlıspor karşısında da yedek soyunacak.

    FERNANDO RİSKE EDİLMEYECEK
    Sakatlığı geçen Fernando Reges tam hazır olmadığı için bugün de kadroda yer almayacak. Teknik heyet, Brezilyalı futbolcuyu yavaş yavaş takıma entegre edecek. Fernando, ilk yarının son maçı olan Göztepe sınavında sakatlanmıştı. Tecrübeli futbolcu takımdan ayrı olarak özel programla kondisyon yüklemeye devam ediyor.

    TELEKOM'DAN ÇIKIŞ YOK
    Cimbom sahasında bu sezon rakiplerine geçit vermiyor... Sarıkırmızılı takım, 'de Türk Telekom Stadı'nda oynadığı 11 maçın 10'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, sadece 1 kez (Fenerbahçe) berabere kaldı. Aslan ligde en son iç saha yenilgisini geçen sezon 30. haftada 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşadı.

    3 OYUNCU SINIRDA
    Sarı-kırmızılı takımda Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli ve kaleci Muslera sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartları bulunan üç oyuncu bu akşamki maçta forma giyip, sarı kart görmeleri halinde haftaya oynanacak Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Teknik heyet, üç isme 'sakin olun' ikazı yaptı.

    Savaş ÇORLU

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:28
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