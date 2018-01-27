Abdurrahim Albayrak: "Ndiaye’ye çok ciddi teklifler var"
Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Senegalli futbolcu Badou Ndiaye durumu hakkında, “Ndiaye gitmek istediğini, teklifin cazip olduğunu söyledi. Hoca da bir baba şefkatiyle 'Bizim sana ihtiyacımız var ama madem öyle git, dinlen' dedi” diye konuştu. Albayrak ayrıca transferden önce 4 aydır paralarını alamayan futbolcuların işini halletmeleri gerektiğini söyledi.
"Futbolcu gitmek istiyorsa kimseyi zorla tutamazsınız"
Ndiaye'ye çok ciddi teklifler olduğunu açıklayan Abdurrahim Albayrak, "Futbolcu da gitmek istiyorsa kimseyi zorla tutamazsınız. Galatasaray menfaatleri doğrultusunda kendisi de arzu ediyor. Dünya kupasında da maçları var, oynamak istiyor. Bizim önemli bir silahımız, kendisini asla satmak istemiyoruz. Çarşamba gününe kadar ne olacağını hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.
"Transferden önce 4 aydır paralarını alamayan futbolcuların işini halletmemiz lazım"
Transfer yapmayı düşündüklerini belirten Albayrak, "Bugün de görüşmem olacak ama önce 4 aydır paralarını alamayan futbolcu kardeşlerimin işini halletmemiz lazım. Hoca 'Bu arkadaşlara inanıyorum, güveniyorum.' diyor. Biz önce arkadaşlarımızın paralarını ödeyelim. Bizim için bu transferden daha önemli" ifadelerini kullandı.
Gomis'in durumu hakkında ise Albayrak, "Gomis'te asla bir sıkıntı yok. Soyunma odasında da konuştuk. Golden sonra da 'Parayla alakam yok' dedi. Biz futbolcularımızın beyanlarına saygı duyarız" dedi.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:19
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Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Toplam 6
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fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
Abdurrahim Albayrak: "Ndiaye’ye çok ciddi teklifler var" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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