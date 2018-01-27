CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    : "’ye çok ciddi teklifler var"

    Abdurrahim Albayrak: "Ndiaye’ye çok ciddi teklifler var"

    Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili , Senegalli futbolcu Badou durumu hakkında, “Ndiaye gitmek istediğini, teklifin cazip olduğunu söyledi. Hoca da bir baba şefkatiyle 'Bizim sana ihtiyacımız var ama madem öyle git, dinlen' dedi” diye konuştu. Albayrak ayrıca transferden önce 4 aydır paralarını alamayan futbolcuların işini halletmeleri gerektiğini söyledi.

    Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında evinde karşılaştığı Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer teklifleri aldığı için izin verilen Badou 'nin durumunun sorulması üzerine Albayrak, "Ndiaye ile ilgili bir tecrübe kazandım. Dün akşam Fatih hoca bir baba gibi konuştu dün akşam. Hayran kaldım. Müthiş bir konuşma yaptı. Ndiaye gitmek istediğini, teklifin cazip olduğunu söyledi. Hoca da bir baba şefkatiyle 'Bizim sana ihtiyacımız var ama madem öyle git, dinlen ailenle beraber istirahat et. Kafanı dinle, seni hazır görmüyorum' dedi. Dün akşam Fatih hocadan bir şey daha öğrendim" diye konuştu.


    "Futbolcu gitmek istiyorsa kimseyi zorla tutamazsınız"

    Ndiaye'ye çok ciddi teklifler olduğunu açıklayan Abdurrahim Albayrak, "Futbolcu da gitmek istiyorsa kimseyi zorla tutamazsınız. Galatasaray menfaatleri doğrultusunda kendisi de arzu ediyor. Dünya kupasında da maçları var, oynamak istiyor. Bizim önemli bir silahımız, kendisini asla satmak istemiyoruz. Çarşamba gününe kadar ne olacağını hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.


    "Transferden önce 4 aydır paralarını alamayan futbolcuların işini halletmemiz lazım"

    Transfer yapmayı düşündüklerini belirten Albayrak, "Bugün de görüşmem olacak ama önce 4 aydır paralarını alamayan futbolcu kardeşlerimin işini halletmemiz lazım. Hoca 'Bu arkadaşlara inanıyorum, güveniyorum.' diyor. Biz önce arkadaşlarımızın paralarını ödeyelim. Bizim için bu transferden daha önemli" ifadelerini kullandı.

    Gomis'in durumu hakkında ise Albayrak, "Gomis'te asla bir sıkıntı yok. Soyunma odasında da konuştuk. Golden sonra da 'Parayla alakam yok' dedi. Biz futbolcularımızın beyanlarına saygı duyarız" dedi.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Abdurrahim Albayrak: "Ndiaye’ye çok ciddi teklifler var" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN