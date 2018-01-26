CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Özbek de istifa etti

    Özbek de istifa etti
    G.SARAY Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyeleri Mehmet Dedeoğlu ve Mehmet Aydın Özbek istifa etti. Sarı-kırmızılı yönetim, istifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK'nın 363. maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni üyeler seçip ilk genel kurulun onayına sunacağını bildirdi.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Özbek de istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN