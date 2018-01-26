Özbek de istifa etti

G.SARAY Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyeleri Mehmet Dedeoğlu ve Mehmet Aydın Özbek istifa etti. Sarı-kırmızılı yönetim, istifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK'nın 363. maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni üyeler seçip ilk genel kurulun onayına sunacağını bildirdi.