Özbek de istifa etti
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:07
-
Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
-
Sol bek için son hafta
Toplam 2
Yorum
ASLAN YAŞI YÜKSEK ADAM İSTEMİYORUZ 21 YAŞINDA Bİ SOL BEK VAR ONU ALIN YOKSA HAKAN OYNASIN 33 YAŞINDA ADAM ALMAYIN
-
Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dev güvenlik
Toplam 2
Yorum
Kontra Ali Palabıyık'ın başına da 8-10 tane polis dikmek gerekecek şimdi...
Özbek de istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.