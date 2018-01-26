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    26 Ocak 2018, Cuma
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    da geri dönüyor

    Maicon da geri dönüyor
    Aslan'da kart cezası nedeniyle deplasmanında forma giyemeyen da formasını geri alacak. Terim'in Brezilyalı stoperi, Osmanlıspor maçında 11'e monte etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kulübeye çekilecek isim ise büyük olasılıkla Denayer olacak.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:06
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