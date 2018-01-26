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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Işıl’a milli davet

    Işıl’a milli davet
    Galatasaray Kadın Takımı'nın kaptanı Işıl Alben, A Kadın 'ın 2019 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda oynayacağı Belarus ve Estonya maçları için kampına davet edildi. Milliler gruptaki ilk iki maçından galip ayrılmıştı.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:20
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