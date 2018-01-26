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    26 Ocak 2018, Cuma
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    ’o’ya teklif yok

    <a href="/index/eto?id=53614c7c-4c42-4356-8f76-d79e8f93c194" class="" rel="tag">Eto</a>’o’ya teklif yok
    Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Samuel Eto'o için G.Saray'dan bir teklif almadıklarını söyledi. Arıcı, "'o için sadece Vasco ile Celta Vigo'dan teklif var. G.Saray'dan teklif gelmedi ama cazip bir öneri gelirse tabii ki sıcak bakarız. Alacaklarına karşılık takas da olabilir" dedi.

    'de bu sezon 15 maçta forma giyen 'o, 6 gol 3 asist ile 9 gole katkı yaptı.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:17
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