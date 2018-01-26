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    26 Ocak 2018, Cuma
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    ‘Dolaplı girdap’ düzeltmesi

    ‘Dolaplı girdap’ düzeltmesi
    Başkan 'in, 'SPK'nın dolaplı girdaplarına direnmeyelim' sözleri için düzeltme yayınlandı. Resmi siteden yapılan açıklamada Cengiz'in demeciyle, 'Hukukun dolambaçlı yolları' ifadesini kastettiği ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin istifa etmeyerek dolambaçlı yollara sapmamalarından bahsettiği vurgulandı. Sportif A.Ş.'den istifa eden üyelere da teşekkür edildi. Mustafa Cengiz de kutlamalar için 'teşekkür' mesajı yayınladı.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:03
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