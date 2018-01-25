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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    'den teşekkür mesajı

    Mustafa Cengiz'den teşekkür mesajı

    Başkanı , kendisini tebrik eden , ve kulüplerine teşekkür etti.

    Sarı-kırmızılıların 37. Başkanı seçilen 'in kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

    "Kulübümüzün 20 Ocak 2018'de yapılan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlık onuruna layık görülen ben ve yönetim kurulu arkadaşlarıma resmi yayın organlarından tüm iyi dileklerini ileten başta , ve kulüplerine nezaketlerinden ötürü şahsım, yönetim kurulu ve camiam adına teşekkür ederim.

    Ayrıca gerek kişisel olarak yaptıkları aramalarla, gerek sosyal medya üzerinden gönderdikleri mesajlarla bana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma başarı dileğinde bulunan tüm rakiplerimize, sponsorlarımıza, üyelerimize ve Büyük taraftarına teşekkürlerimi iletirim" diye konuştu.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:57
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