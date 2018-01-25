Mustafa Cengiz'den teşekkür mesajı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisini tebrik eden Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kayserispor kulüplerine teşekkür etti.
"Kulübümüzün 20 Ocak 2018'de yapılan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlık onuruna layık görülen ben ve yönetim kurulu arkadaşlarıma resmi yayın organlarından tüm iyi dileklerini ileten başta Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kayserispor kulüplerine nezaketlerinden ötürü şahsım, yönetim kurulu ve camiam adına teşekkür ederim.
Ayrıca gerek kişisel olarak yaptıkları aramalarla, gerek sosyal medya üzerinden gönderdikleri mesajlarla bana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma başarı dileğinde bulunan tüm rakiplerimize, sponsorlarımıza, üyelerimize ve Büyük Galatasaray taraftarına teşekkürlerimi iletirim" diye konuştu.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:57
-
Ekmeğimizi yiyen bizi satamaz
Toplam 3
Yorum
serr kendi takımının içinden a.albayrak açıkladı sen neyi yalanlıyorsun
-
Fotomaç dev maçın nabzını tutuyor
Toplam 1
Yorum
Taner39 Trabzonun gücü taraftarı çok doğru bir söz.Bu maçı ya Fenerbahçe kazanır.Yada Trabzonun büyük gücü taraftar sahaya iner.Maç yarıda kalır.
-
Başkandan büyük neşter
Toplam 6
Yorum
rte ne yaarsan yap son çırpınışların.gs başkanı dursun özbek gibi düşeceksin.mayıs ayında sayın ali koç kesin başkan olacaktır.
Mustafa Cengiz'den teşekkür mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.