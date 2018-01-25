G.Saray'dan 'SPK' açıklaması
Galatasaray, Başkan Mustafa Cengiz'in, 'SPK'nın dolaplı girdaplarına direnmeyelim' sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıkladı.
"Dün çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Başkanımız Mustafa Cengiz'in 23 Ocak Salı günü düzenlenen mazbata töreninde kullandığı bazı ifadelerin yanlış değerlendirildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayız.
Sayın Başkan kullandığı "SPK'nın dolaplı girdaplarına direnmeyelim" sözleriyle tamamen "Hukukun dolambaçlı yolları" ifadesini kastetmiştir. Başkanımızın ifadeleri net olarak Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin istifalarına yöneliktir ve üyelerin istifa etmeyerek dolambaçlı yollara sapmamalarından bahsettiği ortadadır. Nitekim üyeler de istifa etmişlerdir. Bu vesile ile istifalarını bildiren Galatasaray Sportif A.Ş. eski yönetim kurulu üyelerine de teşekkürlerimizi sunarız.
SPK, devletimizin en değerli, en önemli kamu kurumlarından biridir. Devletten gelen başkanımız Mustafa Cengiz'in tüm devlet kurumlarına saygısı doğru izleyenler tarafından açıkça görülmektedir."
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:57
-
Love story
Toplam 14
Yorum
Nerenin malisin sn ya :D Normal transfer gorusmeleri ne zamandan beri ayartmak oldu footbalin icinde olan seyler bunlar kiskanma bu kadar sizin baskan yapamiyor diye
-
Beşiktaş ile Kasımpaşa 30. randevuda
Toplam 1
Yorum
Murat Vagner love her takımda iş yapar çok kaliteli ve birinci santrafor olmayı hakkediyor bence negredodan iyi ve daha iyi katkı takıma sağlar.
-
İşte Nasri ve Eto'o'da son durum...
Toplam 1
Yorum
net nasriyi göndermeleri doğru olur bir katkısı olmadı eto ilk geldiği yıl kadar olmasada oynadı
G.Saray'dan 'SPK' açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.