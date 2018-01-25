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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    G.Saray'dan '' açıklaması

    G.Saray'dan 'SPK' açıklaması

    , Başkan 'in, ''nın dolaplı girdaplarına direnmeyelim' sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıkladı.

    Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

    "Dün çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Başkanımız 'in 23 Ocak Salı günü düzenlenen mazbata töreninde kullandığı bazı ifadelerin yanlış değerlendirildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayız.

    Sayın Başkan kullandığı "'nın dolaplı girdaplarına direnmeyelim" sözleriyle tamamen "Hukukun dolambaçlı yolları" ifadesini kastetmiştir. Başkanımızın ifadeleri net olarak Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin istifalarına yöneliktir ve üyelerin istifa etmeyerek dolambaçlı yollara sapmamalarından bahsettiği ortadadır. Nitekim üyeler de istifa etmişlerdir. Bu vesile ile istifalarını bildiren Sportif A.Ş. eski yönetim kurulu üyelerine de teşekkürlerimizi sunarız.

    SPK, devletimizin en değerli, en önemli kamu kurumlarından biridir. Devletten gelen başkanımız Mustafa Cengiz'in tüm devlet kurumlarına saygısı doğru izleyenler tarafından açıkça görülmektedir."
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:57
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