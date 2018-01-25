G.Saray, Halil Umut Meler ile kaybetmiyor
Süper Lig’de bu hafta oynanacak Galatasaray-Osmanlıspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Sarı-kırmızılılar, Meler'in yönettiği 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı.
Meler, bugüne kadar sarı-kırmızılıların 3 müsabakasında görev aldı. Söz konusu maçların hepsinde Galatasaray, sahadan galip ayrıldı. Halil Umut Meler, iki takım arasında 19 Ağustos 2017'de Ankara'da oynanan karşılaşmayı da yönetmiş, sarı-kırmızılılar 3-1 kazanmıştı.
Halil Umut Meler ayrıca Galatasaray'ın 2013 yılında Malaga ile İzmir'de oynanan hazırlık müsabakasında görev almıştı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:20
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Bongonda'dan Trabzonspor'a veda mesajı!
Toplam 1
Yorum
gıybet gün geçmiyor ki trabzon'dan böyle bir haber gelmesin. olm bilerek el alemi güldürelim diye mi yapıyorsunuz?
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Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 13
Yorum
aslan hakemler kura çekimi sonucu atanır neyin peşindesiniz. senin isteğine göre görevlendirme yapılmaz.evet doğru bir karar.
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Trabzonspor, F.Bahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
gıybet boşa çalışıp da yorulmayın.
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