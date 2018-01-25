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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    G.Saray, ile kaybetmiyor

    G.Saray, Halil Umut Meler ile kaybetmiyor

    ’de bu hafta oynanacak - maçını yönetecek. Sarı-kırmızılılar, Meler'in yönettiği 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

    , 'in 19. haftasında 27 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da Stadyumu'nda ile karşılaşacak. Bu müsabakada düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise olacak.

    Meler, bugüne kadar sarı-kırmızılıların 3 müsabakasında görev aldı. Söz konusu maçların hepsinde Galatasaray, sahadan galip ayrıldı. Halil Umut Meler, iki takım arasında 19 Ağustos 2017'de 'da oynanan karşılaşmayı da yönetmiş, sarı-kırmızılılar 3-1 kazanmıştı.

    Halil Umut Meler ayrıca Galatasaray'ın 2013 yılında Malaga ile 'de oynanan hazırlık müsabakasında görev almıştı.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:20
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