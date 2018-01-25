Asamoah'tan G.Saray'a iyi haber! Juve'yi reddetti
Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan sol bek Kwadwo Asamoah için bir iddia da İtalyan basınından geldi.
TuttoSport'un haberine göre Asamoah, Juventus ile sözleşme yenilemeye sıcak bakmıyor.
Haberde, Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Ganalı oyuncuyu Galatasaray'ın bedelsiz olarak transfer etmek istediği vurgulandı.
İngiliz kulüplerinin de ilgilendiği Asamoah'ı İtalya'dan İnter ve Roma'nın da kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Ganalı oyuncu, bu sezon 11 resmi maçta Juventus forması giydi.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 18:35
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Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
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orhan tff yine iş başında skandalları izleyin maç zamanı
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Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
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Yorum
KaradenizSamsun Yazıklar olsun ilk macta fb-bjk macında bjk katleden hakemi maca verdiler 40 bin seyirciyi germek için hata yaparsa FEDERASYON HESABINI ÖDER
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Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 51
Yorum
Serdar fenerbahçenin kadrolu hakemi...
Asamoah'tan G.Saray'a iyi haber! Juve'yi reddetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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