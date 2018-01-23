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    23 Ocak 2018, Salı
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    ’un suçu

    Tudor’un suçu

    Aslan’ın eski yardımcı hocası, F.Bahçe derbisinde Hırvat çalıştırıcının sistemi yüzünden puan kaybettiklerini belirtti; ’ı istediklerini de açıkladı

    'da Igor 'un yardımcılığını yapan , takımdan ayrılması sonrası önemli açıklamalar yaptı. Tudor dönemine ait eleştiriler yapan tecrübeli futbol adamı, "F.Bahçe maçında 3'lü oynamak tamamen hocanın seçimiydi. Sezon başı planlamamız 4'lü üzerine kurulmuş bir takımdı. Bunu tabii hocayla tartıştık. Bazen abartılı bir şekilde tartışıldı. Kendisi de biliyor. Yakınımızdaki kişiler de biliyor. Bizim için çok olumlu geçti mi? Hayır. derbisinde puan farkını 11'e çıkarma durumumuz vardı" dedi. Sezon başında 'ı istediklerini belirten Akman, şunları söyledi: kefil oldum "Biz Arda'yı istedik. Ben de bana sorulduğunda Arda'nın ne kadar iyi futbolcu olduğunu anlattım, birlikte de oynadım. Ancak başkanımız böyle bir karar verdi." Akman, sezon başı gönderilen 'in de takımdaki misyonunu tamamladığını kaydetti.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:14
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