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    23 Ocak 2018, Salı
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    Terim’den operasyon

    Terim’den operasyon

    cezalılar ve sakatlıklar nedeniyle son oynanan maçı kadrosunda 5 değişikliğe gitti

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 'de ikinci yarının ilk karşılaşmasında takımını, son oynadıkları lig maçından 5 değişiklik yaparak sahaya sürdü. ile oynanan maçın ilk 11'inde yer alan Gomis ve Fernando sakatlığı, Maicon da cezası nedeniyle kadroya alınmazken, Belhanda ve Linnes de yedek kulübesinde oturdu. Bu isimlerin yerine Mariano, , , Eren ve Latovlevici ilk 11'de oynadı.

    ORTA SAHA SELÇUK'UN
    İgor döneminde kadroya girmekte zorlanan Selçuk İnan, 'in gelişiyle birlikte kendisine ilk 11'de yer buldu. Etkili bir futbol sergileyen yıldız oyuncu, 66'da yerini Donk'a bıraktı. Selçuk İnan isabetli pasları ve performansı ile göz doldurdu.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:04
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