Terim’den operasyon
Fatih Terim cezalılar ve sakatlıklar nedeniyle son oynanan Göztepe maçı kadrosunda 5 değişikliğe gitti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de ikinci yarının ilk karşılaşmasında takımını, son oynadıkları lig maçından 5 değişiklik yaparak sahaya sürdü. Göztepe ile oynanan maçın ilk 11'inde yer alan Gomis ve Fernando sakatlığı, Maicon da cezası nedeniyle kadroya alınmazken, Belhanda ve Linnes de yedek kulübesinde oturdu. Bu isimlerin yerine Mariano, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren ve Latovlevici ilk 11'de oynadı.
ORTA SAHA SELÇUK'UN
İgor Tudor döneminde kadroya girmekte zorlanan Selçuk İnan, Fatih Terim'in gelişiyle birlikte kendisine ilk 11'de yer buldu. Etkili bir futbol sergileyen yıldız oyuncu, 66'da yerini Donk'a bıraktı. Selçuk İnan isabetli pasları ve performansı ile göz doldurdu.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:04
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Toplam 10
Yorum
SenoL34 3 maç üst üste Konyayla oynuyorsun ve hala daha sahaya nasıl kadro çıkaracağını bilmeyip saçma sapan değişiklikler yapıyorsun pes hocam..
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Köklü değişiklik
Toplam 2
Yorum
SenoL34 EEE Sonuç ? Yine hüsran yanlış kadro seçimi ve yanlış oyuncu değiştirmeler...
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Burak Yılmaz'dan sert tepki
Toplam 4
Yorum
ts1987li Trabzonun yükselmesi devin uyanışı bazılarına zor geliyor tabi..burak sen boş ver onları biz futbolumuza bakalım onlar da izlesinler.
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