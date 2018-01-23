Terim’den operasyon

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de ikinci yarının ilk karşılaşmasında takımını, son oynadıkları lig maçından 5 değişiklik yaparak sahaya sürdü. Göztepe ile oynanan maçın ilk 11'inde yer alan Gomis ve Fernando sakatlığı, Maicon da cezası nedeniyle kadroya alınmazken, Belhanda ve Linnes de yedek kulübesinde oturdu. Bu isimlerin yerine Mariano, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren ve Latovlevici ilk 11'de oynadı.



ORTA SAHA SELÇUK'UN

İgor Tudor döneminde kadroya girmekte zorlanan Selçuk İnan, Fatih Terim'in gelişiyle birlikte kendisine ilk 11'de yer buldu. Etkili bir futbol sergileyen yıldız oyuncu, 66'da yerini Donk'a bıraktı. Selçuk İnan isabetli pasları ve performansı ile göz doldurdu.