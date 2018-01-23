Sinan Gümüş çıldırttı!

Müsabakanın 70. dakikasında Yasin Öztekin'in yerine oyuna giren Sinan Gümüş, taraftarlara saç baş yoldurdu. Sahaya ayak basmasının ardından birçok kez topla tehlikeli bölgeye çıkan 24 yaşındaki futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı üç pozisyonda da topu auta gönderdi.