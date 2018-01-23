CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    çıldırttı!

    Sinan Gümüş çıldırttı!
    Müsabakanın 70. dakikasında Yasin Öztekin'in yerine oyuna giren Sinan Gümüş, taraftarlara saç baş yoldurdu. Sahaya ayak basmasının ardından birçok kez topla tehlikeli bölgeye çıkan 24 yaşındaki futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı üç pozisyonda da topu auta gönderdi.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sinan Gümüş çıldırttı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN