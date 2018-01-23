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    23 Ocak 2018, Salı
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    ‘Sevinç ve üzüntüde aşırısına karşıyım!’

    ‘Sevinç ve üzüntüde aşırısına karşıyım!’

    Galatasaray'da 3 puan sevinci yaşanırken, başkan maç sonu yaptığı açıklamada, "Aşırı sevinç ve aşırı üzüntülere karşıyım" dedi.

    Kayseri deplasmanında takımı yalnız bırakmayan Cengiz, "Maçtan sonra sıcağı sıcağına demeç vermemeyi düşünüyoruz. Yenildiğinizde yanlış şeyler söyleyebilirsiniz. Nezaketen takımı desteklemek için geldim. Hafta içi daha geniş açıklamalarım olacak. Camia için, Türk sporu, Türk futbolu için ve en önemlisi Galatasaray için en hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:04
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