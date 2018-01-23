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    23 Ocak 2018, Salı
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    Övgüler ’a

    Övgüler Selçuk’a
    Tudor döneminde inişli-çıkışlı bir grafik çizen Selçuk, Kayseri'de eski günlerine döndü. Övgüleri alan maç sonu, "Yaklaşık 5 aydır istikrarlı oynayamıyordum. Sadece hocayla ilgili değil, kendi problemlerim de vardı kafamda. Kafamdaki sorunları da hallettim, bunları da düşündüm. Hoca ile daha iyiyim, güvenliyim" dedi.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:09
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