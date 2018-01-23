Mustafa Cengiz o isimlerin istifasını istedi!
Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, mazbata töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Cengiz, Sportif A.Ş.'nin yönetim kurulunda bulunan isimlerin istifalarını istedi.
Cengiz şu ifadeleri kullandı:
''Sportif A.Ş'de yönetim kurulunda bulunan değerli kardeşlerimden, yeni girmiş olsun, eskiden bulunanlar olsun. Hasseten, özellikle rica ediyorum. Lütfen SPK'nın dolaplı girdaplarına direnmeyelim. Onlar Galatasaraylı değerli üyeler. Galatasaray'a hizmet etmiş üyeler. Hepsini yeniden değerlendireceğiz. Fakat tamamının bugünden itibaren istifa etmesini ve Galatasaray camiasının ve bizim hizmetimizin önünü açmasını rica ediyoruz. Lütfen bugünden itibaren yarından tezi yok istifa etmelerini istiyorum.''
İLK İSTİFA GELDİ!
Galatasaray, Serdar Güzelaydın'ın Sportif AŞ Yönetim Kurulundan istifa ettiğini açıkladı. İşte KAP'a yapılan açıklama:
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 17:43
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Solun ilacı Holebas
Toplam 7
Yorum
kaya Hem para yok deniyor hem de bu oyuncuya da yine bir sürü para verilecek. En azından evranın ismi yeter.
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Ozan Tufan seferberliği!
Toplam 17
Yorum
feyko kim alcak.bu kazmayı her gün meşkül etmeyin sayfayı
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F.Bahçe bu kez Burak Yılmaz'ı yenebilecek mi?
Toplam 6
Yorum
2861 evet Burak geldi bu sefer fb yi yeneceğiz.azcık iyi oynayalım fb yi yeneriz.ama konyadaki gibi oynarsa topcularımız fark yeriz.çok kötüyüz
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