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    23 Ocak 2018, Salı
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    o isimlerin istifasını istedi!

    Mustafa Cengiz o isimlerin istifasını istedi!

    'ın yeni başkanı , mazbata töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Cengiz, Sportif A.Ş.'nin yönetim kurulunda bulunan isimlerin istifalarını istedi.

    Cengiz şu ifadeleri kullandı:

    ''Sportif A.Ş'de yönetim kurulunda bulunan değerli kardeşlerimden, yeni girmiş olsun, eskiden bulunanlar olsun. Hasseten, özellikle rica ediyorum. Lütfen SPK'nın dolaplı girdaplarına direnmeyelim. Onlar Galatasaraylı değerli üyeler. 'a hizmet etmiş üyeler. Hepsini yeniden değerlendireceğiz. Fakat tamamının bugünden itibaren istifa etmesini ve Galatasaray camiasının ve bizim hizmetimizin önünü açmasını rica ediyoruz. Lütfen bugünden itibaren yarından tezi yok istifa etmelerini istiyorum.''

    İLK İSTİFA GELDİ!
    Galatasaray, Serdar Güzelaydın'ın Sportif AŞ Yönetim Kurulundan istifa ettiğini açıkladı. İşte KAP'a yapılan açıklama:

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:43
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