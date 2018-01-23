Mustafa Cengiz göreve hızlı başladı! İşte ilk icraatı...
Galatasaray'da yeni başkan Mustafa Cengiz, mazbata törenine gelmeden önce tüm çalışanların maaşlarını yatırdı.
Sarı-kırmızılı takımda yaklaşık 2 aydır kulüp çalışanları maaşlarını alamıyordu. Başkanlığa yeni seçilen Mustafa Cengiz göreve hızlı başladı. Cengiz'in verdiği talimatla mazbata töreni sırasında tüm çalışanların maaşlarının yatırıldığı ifade edildi.
Dursun Özbek, döneminde Galatasaray Kulübü çalışanlarının sık sık maaşlarını geç aldığı iddia ediliyordu.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 18:32
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Solun ilacı Holebas
Toplam 7
Yorum
kaya Hem para yok deniyor hem de bu oyuncuya da yine bir sürü para verilecek. En azından evranın ismi yeter.
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Ozan Tufan seferberliği!
Toplam 17
Yorum
feyko kim alcak.bu kazmayı her gün meşkül etmeyin sayfayı
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F.Bahçe bu kez Burak Yılmaz'ı yenebilecek mi?
Toplam 6
Yorum
2861 evet Burak geldi bu sefer fb yi yeneceğiz.azcık iyi oynayalım fb yi yeneriz.ama konyadaki gibi oynarsa topcularımız fark yeriz.çok kötüyüz
Mustafa Cengiz göreve hızlı başladı! İşte ilk icraatı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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