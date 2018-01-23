CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    göreve hızlı başladı! İşte ilk icraatı...

    Mustafa Cengiz göreve hızlı başladı! İşte ilk icraatı...

    'da yeni başkan , mazbata törenine gelmeden önce tüm çalışanların maaşlarını yatırdı.

    Sarı-kırmızılı takımda yaklaşık 2 aydır kulüp çalışanları maaşlarını alamıyordu. Başkanlığa yeni seçilen göreve hızlı başladı. Cengiz'in verdiği talimatla mazbata töreni sırasında tüm çalışanların maaşlarının yatırıldığı ifade edildi.

    , döneminde Kulübü çalışanlarının sık sık maaşlarını geç aldığı iddia ediliyordu.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mustafa Cengiz göreve hızlı başladı! İşte ilk icraatı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN