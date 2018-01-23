Kayserispor - Galatasaray maçında ofsayt tartışması
Kayserispor - Galatasaray mücadelesinde, Galatasaray'ın attığı ilk golde ofsayt tartışması yaşandı.
Süper Lig'in 18. haftasının kapanış mücadelesinde Kayserispor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı.
Kayserispor - Galatasaray karşılaşmasının 13. dakikasında konuk takım Eren Derdiyok'un golüyle 1-0 öne geçti. Eren'e servisi yapan Gary Rodrigues'in topu aldığı sırada ofsaytta olduğu yönünde itirazlar yapıldı. Ancak Cüneyt Çakır ve ekibi golü geçerli saydı. Sosyal medyada ise görüntüler paylaşıldı ve pozisyonun tartışması yapıldı.
Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın ilk golü attığı pozisyonla ilgili "Bence pozisyon ofsayt" ifadelerini kullandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise tartışmalı pozisyon hakkında "Bir bacak boyu ofsayt olduğunu gördüm" dedi.
PIERO'YA GÖRE 63 CM OFSAYT
Maçın ardından yayıncı kuruluşta yapılan yayında, ilk golde 63 cm ofsayt olduğu belirlendi.
İşte Kayserispor - Galatasaray maçında ofsayt tartışması yaşanan pozisyon
Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 01:50
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Toplam 10
Yorum
SenoL34 3 maç üst üste Konyayla oynuyorsun ve hala daha sahaya nasıl kadro çıkaracağını bilmeyip saçma sapan değişiklikler yapıyorsun pes hocam..
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Köklü değişiklik
Toplam 2
Yorum
SenoL34 EEE Sonuç ? Yine hüsran yanlış kadro seçimi ve yanlış oyuncu değiştirmeler...
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Burak Yılmaz'dan sert tepki
Toplam 4
Yorum
ts1987li Trabzonun yükselmesi devin uyanışı bazılarına zor geliyor tabi..burak sen boş ver onları biz futbolumuza bakalım onlar da izlesinler.
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