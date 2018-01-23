Süper Lig'in 18. haftasının kapanış mücadelesinde Kayserispor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı.



Kayserispor - Galatasaray karşılaşmasının 13. dakikasında konuk takım Eren Derdiyok'un golüyle 1-0 öne geçti. Eren'e servisi yapan Gary Rodrigues'in topu aldığı sırada ofsaytta olduğu yönünde itirazlar yapıldı. Ancak Cüneyt Çakır ve ekibi golü geçerli saydı. Sosyal medyada ise görüntüler paylaşıldı ve pozisyonun tartışması yapıldı.



Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın ilk golü attığı pozisyonla ilgili "Bence pozisyon ofsayt" ifadelerini kullandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise tartışmalı pozisyon hakkında "Bir bacak boyu ofsayt olduğunu gördüm" dedi.

PIERO'YA GÖRE 63 CM OFSAYT

Maçın ardından yayıncı kuruluşta yapılan yayında, ilk golde 63 cm ofsayt olduğu belirlendi.



İşte Kayserispor - Galatasaray maçında ofsayt tartışması yaşanan pozisyon





Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.