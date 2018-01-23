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    23 Ocak 2018, Salı
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    - maçında ofsayt tartışması

    Kayserispor - Galatasaray maçında ofsayt tartışması

    - mücadelesinde, Galatasaray'ın attığı ilk golde ofsayt tartışması yaşandı.

    'in 18. haftasının kapanış mücadelesinde , sahasında 'ı ağırladı.

    Kayserispor - Galatasaray karşılaşmasının 13. dakikasında konuk takım 'un golüyle 1-0 öne geçti. Eren'e servisi yapan Gary Rodrigues'in topu aldığı sırada ofsaytta olduğu yönünde itirazlar yapıldı. Ancak ve ekibi golü geçerli saydı. Sosyal medyada ise görüntüler paylaşıldı ve pozisyonun tartışması yapıldı.

    Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın ilk golü attığı pozisyonla ilgili "Bence pozisyon ofsayt" ifadelerini kullandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise tartışmalı pozisyon hakkında "Bir bacak boyu ofsayt olduğunu gördüm" dedi.

    PIERO'YA GÖRE 63 CM OFSAYT
    Maçın ardından yayıncı kuruluşta yapılan yayında, ilk golde 63 cm ofsayt olduğu belirlendi.

    İşte Kayserispor - Galatasaray maçında ofsayt tartışması yaşanan pozisyon


    Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:50
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