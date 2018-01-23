Hem attı hem attırdı

KAYSERİ'deki mücadelesi açılış golünün asistini yapan Garry Rodrigues, hücumda etkin rol oynadı. Eren'e golü attıran 27 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu oyun alanının dışına yollarken, ikinci 45'te hedefine ulaştı. Maçtaki son sözü söyleyen yıldız futbolcu, 90+1'de skoru 3-1'e getiren golü attı. Maçın ardından bir hayli mutlu olan Rodrigues, "Ligin iyi takımlarından birine karşı çok kritik bir galibiyet aldık. Takımıma skor anlamında katkı sağladığım için de tabii ki çok mutluyum" dedi.