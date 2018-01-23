CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Gereken neyse onu yaptık

    Gereken neyse onu yaptık

    ’ın hocası rakiplerin kazandığı haftada galip gelmenin öneminden bahsetti. Çok ihtimalli bir maç oynadıklarının altını çizen Terim “Sonuçta istediğimizi aldık; gereken neyse onu yaptık” dedi

    Teknik Direktörü Fatih Terim, zorlu bir maç oynadıklarını söyledi. Karşılaşmanın zor geçmesini beklediklerini ve dirençli bir takıma karşı mücadele ettiklerini kaydeden sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "İstediğimiz 3 puandı. Bunu almayı da başardık. Gereken neyse onu yaptık" ifadelerini kullandı. Özellikle rakiplerin kazandığı haftayı kayıpsız geçmemenin öneminden bahseden tecrübeli hoca, "Farkın kapanmaması için bunu başarmalıydık. Yarış daha çok uzun her şey mümkün. Biz bütün gayretimizi her maçta sahaya yansıtmaya çalışacağız" şeklinde konuştu. zevki bir maç oldu Terim, ilk yarıda üstün oynadıklarını ikinci devrede rakibin önemli ataklar yaptığını da sözlerine ekleyerek şöyle devam etti: " ilk golü bulduktan sonra üstümüze geldi. Muslera'nın önemli kurtarışları oldu. Berabere de bitebilirdi. Daha farklı da kazanabilirdik. Çok ihtimalli bir maçtı. Baskıyı kırdıktan sonra yine gelgitler oldu. Zevkli bir karşılaşma izlettiğimizi düşünüyorum. Kayserispor'u da tebrik ediyorum."
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gereken neyse onu yaptık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN