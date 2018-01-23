Dilmen'den Cüneyt Çakır'a sert sözler

Süper Lig 'in 18. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray, Kayserispor 'u deplasmanda 3-1 yendi.Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen , Kayserispor-Galatasaray maçının sonunda şu değerlendirmeleri yaptı:Tudor en azından puan olarak kötü bir miras bırakmadı. Fatih Hoca'yı nasıl biliriz. Baskılı, arzulu oynar. Kayseri bu kadarını beklemiyordu. İlk 20 dakika muhteşem bir Galatasaray. 2-1'i yakaladı Kayseri, Muslera ve Kayserili oyuncuların becereksizliği 2-2'yi engelledi. Hakemlere devre arasında ya telefon gelmemesi lazım ya da görüntülere bakmamaları lazım. İkinci yarı Kayseri lehineydi biraz kararlar... İlk yarı Galatasaray, ikinci yarı Kayseri... Cüneyt Çakır Avrupa'da maç yönetiyor. Burada idare ediyor. Özür diliyorum ama psikolojik etmenlerle maçtan önce maçı büyük takımlara veriyor.

Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, Kayserispor-Galatasaray maçının ilk 45 dakikasını şöyle değerlendirdi:Kimle konuşursan konuş 20. dakikada 2-0 olacağını söylemezdi. Fatih Terim'in maçlara iyi başlama geleneği var. İlk golün ofsayt olduğunu söylememiz lazım.Allah aşkına Cüneyt Çakır karışma şu maça! Gölge etme maça. Galatasaray ne güzel oynuyor. Umut'a yapılan hareket faul ama kırmızı kart değil. Denayer hatasını faulle durdurdu, sarı kart.2-0 tehlikeli skor. 3. golü atarsa Galatasaray ki o ihtimal var. Fişi çekmiş olur. Kayseri oynayamadı değil Galatasaray oynatmadı.