Badou Ndiaye’ye takım aranıyor

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'in performansından memnun olmadığı Badou Ndiaye'yi gözden çıkardığı belirtildi

Hücuma hiç katkı vermemesi ve orta sahada çok top ezmesi nedeniyle gözden düşen Ndiaye'ni yerine Terim'in oyuncu arayışında olduğu kaydedildi. Ndiaye dün de Kayserispor karşısında yaptığı top kayıpları ile dikkat çekti. Bu arada Fatih Terim'in 7.5 milyon euro'ya alınan Badou Ndiaye'yi buna yakın bir rakama serbest bırakmayı düşünüyor.