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    23 Ocak 2018, Salı
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    Afrin için tam destek

    Afrin için tam destek

    'de iki takım taraftarları da maça büyük ilgi gösterdi

    Tribünde, teröristlere karşı Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na pankartlarla destek verildi.

    TRİBÜNLER DOLDU

    Kayserispor taraftarı, maçında takımını yalnız bırakmadı. Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

    Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Galatasaray taraftarı da takımlarını destekledi.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:07
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