‘5 milyondan fazlası var’
Takımını yalnız bırakmayan ve Kayseri'ye giden Başkan Mustafa Cengiz, büyük bir ilgi gördü
'Albayrak ve Elmas 1 ay önce başladı'
Başkan Mustafa Cengiz, Galatasaray camiasının sevilen isimlerinden Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas'ın 1 ay önceden çalışmalara başladığını aktardı. Başkan Cengiz, "Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak 1 aydır zaten çalışıyorlar. Biz zaten onlardan ötürü oy alalım diye, görünmeyelim diye tevessül etmeyeceğiz. 'Galatasaray'ın etik değerleri bu' diyoruz. Şu anda da çalıştıklarından emin olabilirsiniz" dedi.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 01:10
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Bongonda geri döndü
Toplam 1
Yorum
Q 7 RIZA HOCA NE OLUR ŞU FENER MACINDA SAĞ KANATTA VOLKANI SOL KANATTADA BONGONDAYI OYNAT YA ALA SATA BATTI BATICAK KULÜP YETER YA YETER
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Castillo’yu istiyorlar
Toplam 2
Yorum
Q 7 ALLAHIM ŞU COK PARAYI BIRAZDA BANA VERSEYDINDE BIRDE BEN BAŞKAN OLSAYDIM ŞU TAKIMA YA BUNE ALLAH AŞKINA YA YOL GECEN HANI GIBI AL GÖNDER AL
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Castillo’yu istiyorlar
Toplam 2
Yorum
yusuf61 siz nasıl bir kafadasınız ya istersen 40 mılyona al oynatmıyosan kıralaki gerçek değerini kanıtlasın adam ona gore takımda tutarsın...
‘5 milyondan fazlası var’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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