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    23 Ocak 2018, Salı
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    ‘5 milyondan fazlası var’

    ‘5 milyondan fazlası var’

    Takımını yalnız bırakmayan ve 'ye giden Başkan , büyük bir ilgi gördü

    Cengiz, seçimden hemen sonra 5 milyon dolar ödeme yaptığı konusunu da açıklık getirdi. G.Sraya Başkanı, "5 milyon dolar diye bir ödeme yok. Daha da fazlası var. Yeter ki çirkin yollara, insanı engelleyici, taraftarın asabını bozucu yollara başvurmayalım. G.Saray dev bir gemi. 5 değil, 25 değil, 35 her gün ödeme var. Her saat ödeme var. Bunlar yeni çıkmadı" değerlendirmesini yaptı.

    'Albayrak ve Elmas 1 ay önce başladı'
    Başkan , Galatasaray camiasının sevilen isimlerinden Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas'ın 1 ay önceden çalışmalara başladığını aktardı. Başkan Cengiz, "Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak 1 aydır zaten çalışıyorlar. Biz zaten onlardan ötürü oy alalım diye, görünmeyelim diye tevessül etmeyeceğiz. 'Galatasaray'ın etik değerleri bu' diyoruz. Şu anda da çalıştıklarından emin olabilirsiniz" dedi.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:10
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