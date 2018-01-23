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    23 Ocak 2018, Salı
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    12. dakikada ortalık karıştı!

    12. dakikada ortalık karıştı!
    EREN Derdiyok'un 12. dakikada attığı golün ardından Kayserisporlu futbolcuların isyanı vardı. Golün ofsayt olduğunu iddia eden ev sahibi takımının oyuncuları, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'a büyük itirazlarda bulundu. Futbolcuların yoğun itirazına rağmen karar değişmezken, tribünlerin de Hem attı hem attırdı hedefinde hakemler vardı.
    63 santi m ofsayt Karşılaşmanın en tartışmalı poziszyonunda Garry Rodrigues, piero'ya göre 63 santim ofsayt çıktı.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:04
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