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    23 Ocak 2018, Salı
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    ‘1 numara’ işbaşında

    ‘1 numara’ işbaşında
    BU sezon eleştirilen isimlerden biri olan , deplasmanında adeta devleşti. G.Saray'ın Uruguaylı file bekçisi, özellikle ikinci yarıda rakip golcülere geçit vermedi. Kayserisporlu futbolcularla karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda kritik müdahalelerde bulunan 31 yaşındaki kaleci, galibiyette kilit rol oynadı.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:02
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