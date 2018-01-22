Yetki Terim'de! Transfer için...

Teknik direktör Fatih Terim'in isteği ile forvet arayan Galatasaray'da Ahmed Musa transferinde mutlu sona yaklaşılmıştı. Seçimde Dursun Özbek'i geçerek sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı olan Mustafa Cengiz, Ahmed Musa ve sol bek transferi için tüm yetkiyi teknik ekibe verecek. Seçim öncesi yapılan transfer planlarının devam etmesini isteyen Cengiz, bu kararıyla aynı zamanda Terim ve ekibine, "Florya'nın yönetimi sizde" mesajını verdi. İngiliz ekiplerinin istediği Ndiaye'nin satılıp satılmamasına ise Terim ile yapılacak toplantıdan sonra karar verilecek. Ndiaye satılırsa ön libero için ilk aday ise bir dönem Trabzonspor forması giyen Stephane Mbia.

LEİCESTER'DA HAYAL KIRIKLIĞI!..

26 yaşındaki Ahmed Musa, Rusya'da CSKA Moskova formasıyla vitrine çıktı, ancak 2016'da transfer olduğu Leicester City'de istediği süreleri alamadı.