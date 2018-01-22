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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Yetki Terim'de! için...

    Yetki Terim'de! Transfer için...

    öncesi yapılan görüşmelerinin sürmesini isteyen Başkanı , ve sol bek transferi için ’den haber bekliyor

    Teknik direktör 'in isteği ile forvet arayan 'da transferinde mutlu sona yaklaşılmıştı. Seçimde 'i geçerek sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı olan , Ahmed Musa ve sol bek transferi için tüm yetkiyi teknik ekibe verecek. öncesi yapılan planlarının devam etmesini isteyen Cengiz, bu kararıyla aynı zamanda Terim ve ekibine, "Florya'nın yönetimi sizde" mesajını verdi. İngiliz ekiplerinin istediği Ndiaye'nin satılıp satılmamasına ise Terim ile yapılacak toplantıdan sonra karar verilecek. Ndiaye satılırsa ön libero için ilk aday ise bir dönem forması giyen Stephane Mbia.

    LEİCESTER'DA HAYAL KIRIKLIĞI!..
    26 yaşındaki Ahmed Musa, Rusya'da CSKA Moskova formasıyla vitrine çıktı, ancak 2016'da transfer olduğu Leicester City'de istediği süreleri alamadı.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:16
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