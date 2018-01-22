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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    : ’da çok mutluyum

    Peres: Roma’da çok mutluyum
    Sol bek adaylarından Bruno Peres, Roma'da mutlu olduğunu söyledi. Galatasaray ve Benfica'nın ilgisi sorulan Brezilyalı oyuncu, "Şu an tamamen 'yı düşünüyorum. Sözleşmem de devam ediyor. Diğer kulüplerin bana ilgi göstermesi, işimi iyi yaptığımın kanıtı. Ama transfer bana bağlıysa, ben Roma'da kalmak istiyorum" dedi.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:31
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