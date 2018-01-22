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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    , 'a bileniyor

    Osmanlıspor, Galatasaray'a bileniyor

    'in 19'uncu haftasında deplasmanda 'a konuk olacak bu maçın hazırlıklarına başladı.

    Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın ardından bir gün izin yapan , yeni haftanın hazırlıklarına başladı.

    Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Malatyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusu yaptıktan sonra çalışmalarını tamamladı. Maçta kısa süreli görev alan ve forma giymeyen oyuncular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladıkları antrenmanı 5'e 2 top kapma oyunuyla devam ettirdi. Antrenmanın ikinci bölümünde de dayanıklılık ve şut çalışması yapan Başkent ekibi yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. 1 saat 15 dakika süren antrenmana tedavileri devam eden Ceyhun Gülselam ve Raheem Lawal katılmadı.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:46
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