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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Mazbata töreni yarın

    Mazbata töreni yarın
    YÖNETİMDE görev değişiminin yarın yapılması bekleniyor. Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşecek buluşmada başkan , bayrağı 'e devredecek. Yeni yönetim kurulu, mazbatalarını aldıktan sonra resmen göreve başlayacak.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:17
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