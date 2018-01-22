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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Lösemi hastası Cansu hayaline kavuştu

    Lösemi hastası Cansu hayaline kavuştu

    'de yaşayan ve hayali Galatasaraylı futbolcular Muslera, ve Selçuk ile tanışmak olan 12 yaşındaki lösemi hastası 'ın hayali gerçekleştirildi.

    Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi'nde 4 aydır lösemi tedavisi gören , geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada en büyük hayalinin Galatasaraylı futbolcularla bir araya gelmek olduğunu söylemişti.



    Sosyal medyada da #CansuHayalineKavussun ve #GalatasarayCansuileBulussun başlığı ile yüzlerce taraftarı, teknik direktör , kulüp resmi sitesi, futbolcular ve kulüp tercümanlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi etiketleyerek Cansu'ya destek mesajları atıyor, Galatasaray yönetimine seslerini duyurmaya çalışıyordu.



    Taraftarın bu çağrısına sarı-kırmızlı takımın kaptanları ve kaleci cevap vererek lösemi hastası Cansu Demirduman ile bir araya geldi. Karşısında Muslera ve Selçuk İnan'ı gören Cansu, futbolculara sıkı sıkıya sarılarak hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Futbolcular Cansu'nun formasını imzalayıp hediyeler verdiler.


    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:20
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