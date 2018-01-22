Lösemi hastası Cansu hayaline kavuştu
Kayseri'de yaşayan ve hayali Galatasaraylı futbolcular Muslera, Gomis ve Selçuk ile tanışmak olan 12 yaşındaki lösemi hastası Cansu Demirduman'ın hayali gerçekleştirildi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi'nde 4 aydır lösemi tedavisi gören Cansu Demirduman, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada en büyük hayalinin Galatasaraylı futbolcularla bir araya gelmek olduğunu söylemişti.
Sosyal medyada da #CansuHayalineKavussun ve #GalatasarayCansuileBulussun başlığı ile yüzlerce Galatasaray taraftarı, teknik direktör Fatih Terim, kulüp resmi sitesi, futbolcular ve kulüp tercümanlarının da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi etiketleyerek Cansu'ya destek mesajları atıyor, Galatasaray yönetimine seslerini duyurmaya çalışıyordu.
Taraftarın bu çağrısına sarı-kırmızlı takımın kaptanları Selçuk İnan ve kaleci Fernando Muslera cevap vererek lösemi hastası Cansu Demirduman ile bir araya geldi. Karşısında Muslera ve Selçuk İnan'ı gören Cansu, futbolculara sıkı sıkıya sarılarak hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Futbolcular Cansu'nun formasını imzalayıp hediyeler verdiler.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:20
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Bir gol bir penaltı güme gitti!
Toplam 11
Yorum
recep biz de fener lehine gibi görünenleri abartili bir sekilde gündeme tasiyip,aleyhine yapilan katliamlari unutturacak yayin anlayisini izlemek
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Tek hedef 3 puan
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST EGER HAKEMLER Bİ DALKAVUKLUK YAPMAZSA GS PUAN VEYA PUANLAR KAYBEDER.
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Bir gol bir penaltı güme gitti!
Toplam 11
Yorum
Düsseldorf'lu Hakemin bıyıkları olsaydı, GOLÜ yine SAYMAZDI ama,,,,,penaltıyı kesin verirdi !
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