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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Kritik 90 gün

    Kritik 90 gün
    camiası öyle bir döneme girdi ki, hiç olmadığı kadar kenetlenmesi gerekiyor. Gerek Terim, gerekse yeni başkan 'den camianın beklentisi çok yüksek. Yönetimi mayıs ayına kadar çok zorlu bir 90 gün bekliyor. 5 milyon dolar hemen, mayısa kadar ise 30 milyon dolar para gerek. Ateşten gömlek giyenler buna hazırlıklıdır. Bundan sonra camia çekiş- melere devam ederse büyük sıkıntılar yaşanır. Futbol takımının alacağı sonuçlar önemli, ancak martta mali genel kurul, nisanda divan başkanlığı ve mayısta aday olacak yeni başkan adayları listelerini verecekler. Bu süreçte kavgalardan ve çekişmelerden uzak durabilirse kazanan Galatasaray olur. Aksi halde herkes kaybeder

    Mini yorum: Savaş Çorlu
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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