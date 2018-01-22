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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Kayseri’ye çıkarma

    Kayseri’ye çıkarma

    Başkan , yönetim kurulundan 5-6 isimle birlikte bugün Kayseri’ye giderek, takımın yanında olacak. deplasmanlara nadiren gidiyordu

    , sarı-kırmızılı futbol takımını Kayserispor deplasmanında yalnız bırakmayacak. Cengiz'in akşam oynanacak müsabakayı izlemek için bugün özel uçakla Kayseri'ye gideceği bildirildi. 'e yönetim kurulundan 5-6 ismin de eşlik etmesi bekleniyor. Sportif A.Ş.'de yer alacağı açıklanan eski futbol şube sorumlusu Abdurrahim Albayrak'ın da Kayseri'ye gideceği ifade edildi
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:29
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