G.Saray'dan Albayrak sürprizi!
Galatasaray'da yapılacak başkan seçiminde Dursun Özbek'e rakip olacak Mustafa Cengiz, sürpriz kararını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten mevcut başkan Dursun Özbek ile yeni yapılacak seçimde başkanlık için çekişecek Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı camianın önemli iki ismini yönetim kurulu listesine yazacağını açıkladı.
Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, "Sporif A.Ş'ye hangi takımlı olduğu bilinmeyen, şaibeli insanlar yerine Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas gibi Galatasaraylı isimleri getireceğiz." sözleriyle bu kararını duyurdu.
Bu gelişme sonrasında açıklama yapan Burak Elmas, "Sayın Mustafa Cengiz'e bu zor yolculukta ve sonrasında her türlü desteği vereceğimi söylemiştim. Teveccüh edip vereceği her türlü görev için sözüm geçerlidir. Biz Galatasaraylıyız ve hep buradayız." dedi.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:55
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HavalArda
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kısa süre önce Arda Başakşehire giderse o takım şampiyon olur dedik.Dediğimizin arkasındayız.Yani bizim GS'ye selam olsun.
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Vagnar Love geliyor!
Toplam 1
Yorum
atogen İş yapar.
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 13
Yorum
muzaffer ts hoca 10 kişi kalmış takımın yapması gerekeni anlatıyor. bir terslik var.
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