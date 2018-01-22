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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    G.Saray'dan Albayrak sürprizi!

    G.Saray'dan Albayrak sürprizi!

    'da yapılacak başkan seçiminde 'e rakip olacak , sürpriz kararını açıkladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten mevcut başkan ile yeni yapılacak seçimde başkanlık için çekişecek , sarı-kırmızılı camianın önemli iki ismini yönetim kurulu listesine yazacağını açıkladı.

    yaptığı açıklamada, "Sporif A.Ş'ye hangi takımlı olduğu bilinmeyen, şaibeli insanlar yerine Abdurrahim Albayrak ve gibi Galatasaraylı isimleri getireceğiz." sözleriyle bu kararını duyurdu.

    Bu gelişme sonrasında açıklama yapan , "Sayın Mustafa Cengiz'e bu zor yolculukta ve sonrasında her türlü desteği vereceğimi söylemiştim. Teveccüh edip vereceği her türlü görev için sözüm geçerlidir. Biz Galatasaraylıyız ve hep buradayız." dedi.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:55
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