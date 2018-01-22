G.Saray'da mazbata töreni yarın

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı Basın Toplantı Odası'nda saat 17.00'de düzenlenecek törende, Cengiz ve yönetim kurulunun yanı sıra denetim, sicil ve disiplin kurullarına da mazbataları verilecek.

Kulüpte devir teslim töreni ise 24 Ocak Çarşamba günü yapılacak.