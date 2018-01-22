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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    G.Saray'da mazbata töreni yarın

    G.Saray'da mazbata töreni yarın

    Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen ve yönetim kurulu, yarın mazbatalarını alacak.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı Basın Toplantı Odası'nda saat 17.00'de düzenlenecek törende, Cengiz ve yönetim kurulunun yanı sıra denetim, sicil ve disiplin kurullarına da mazbataları verilecek.

    Kulüpte devir teslim töreni ise 24 Ocak Çarşamba günü yapılacak.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:44
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