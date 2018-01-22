G.Saray'da mazbata töreni yarın
Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu, yarın mazbatalarını alacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı Basın Toplantı Odası'nda saat 17.00'de düzenlenecek törende, Cengiz ve yönetim kurulunun yanı sıra denetim, sicil ve disiplin kurullarına da mazbataları verilecek.
Kulüpte devir teslim töreni ise 24 Ocak Çarşamba günü yapılacak.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:44
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Bir gol bir penaltı güme gitti!
Toplam 9
Yorum
UZMAN HAKEM KARDEŞİM LAMI CİMİ YOK BABEL ADAMIN ENSESİNE DİRSEGİNİ KOYMUŞ BAL GİBİ FAUL ESKİDEN METİN ALİ FEYYAZ ÇOK YAPARDI HAKEMLER FAULU VERMEZDİ
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HavalArda
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Bu kadar üzerine gidilip morâl olarak yıpratılan bir oyuncunun öyle bir gol atmasına sadece sapka çıkarılır. Seversin sevmezsin ayrı konu !
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Ekici'den flaş hamle! Kulübe dava açtı
Toplam 24
Yorum
umut emin olun konusmaya değecek bir futbolcu değil,ne geldıği nede gittiği takımda bir iş cıkaramadi balon bu balon
G.Saray'da mazbata töreni yarın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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