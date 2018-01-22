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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    "'le kendimi güvende hissediyorum"

    "Fatih Terim'le kendimi güvende hissediyorum"

    'nun kadroda yer almadığı haftada forma şansı bulan , 'un görevde kaldığı 5 ayda sorunlar yaşadığını söyledi

    yaptığı açıklamada, "Kariyerim boyunca kendime güvenli oynadım son 5 ayda sorun yaşadım. Kendimle ilgili de herhalde sorunlarım vardı. 5 ayda birçok şeyi düşünüp, tartmasını bildim. Artık başka Selçuk İnan olacağını söylemiştim. Hoca ile daha güvende hissediyorum, inşallah daha çok 11'de oynarım" dedi.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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