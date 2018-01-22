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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    : 'a söyledim

    Ayhan Akman: Tudor'a söyledim

    Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un yardımcılarından Ayhan Akman, TRT Spor'da katıldığı programda açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan bazıları...

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:00
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