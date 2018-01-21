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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Erdoğan, Başkanlığına seçilen Cengiz'i kutladı

    Erdoğan, Galatasaray Başkanlığına seçilen Cengiz'i kutladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Kulubu¨ Başkanlığına seçilen Cengiz'e tebrik telgrafı gönderdi

    Cumhurbaşkanı , Spor Kulubu¨ Başkanlığına seçilen Mustafa Cengiz'i kutladı.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Cengiz'e tebrik telgrafı gönderdi.


    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:26
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