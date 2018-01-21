Erdoğan, Galatasaray Başkanlığına seçilen Cengiz'i kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulubu¨ Başkanlığına seçilen Cengiz'e tebrik telgrafı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulubu¨ Başkanlığına seçilen Mustafa Cengiz'i kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Cengiz'e tebrik telgrafı gönderdi.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:26
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 2
Yorum
ts çok iyi bir stoper ve golcü kanat oyuncusu şart yoksa işimiz yaş çok ağlarız !!
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Akhisarspor çeyrek finalde!
Toplam 2
Yorum
okan okan buruk olmayan penaltıda hakem bizi tuttu bolusporun hakkı yenmiştir diye yaygara koparmadı acaba.tabi kendi lehine olunca susarsın
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 2
Yorum
hasan yalanın batsın yalancısın
Erdoğan, Galatasaray Başkanlığına seçilen Cengiz'i kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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