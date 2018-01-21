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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Cimbom'da Kayseri maçı öncesi 3 isim sınırda

    Cimbom'da Kayseri maçı öncesi 3 isim sınırda

    Futbol Takımı, 'in 18. haftasında yarın 'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

    Teknik direktör yönetimindeki ilk lig maçında 'yi Stadı'nda 3-1 yenen , tecrübeli teknik adamla ikinci lig müsabakasına deplasmanında çıkacak.

    MAİCON VE FERNANDO OYNAYAMAYACAK
    Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi sarı kart cezalısı Maicon Roque ve sakatlığı bulunan Reges, forma giyemeyecek.

    Ligde son oynanan Göztepe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Maicon ile yine aynı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalan ve iç yan bağlarında yırtık tespit edilen Fernando, Kayserispor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.

    Öte yandan, belinde ağrı bulunan ile sol üst arka adalesinde ağrı olan Bafetimbi Gomis'in ise oynamalarına engel bir durum olmadığı belirtildi.

    ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
    Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesinde üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Sarı-kırmızılı futbolcular Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli ve Fernando Muslera, Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Osmanlıspor müsabakasında forma giyemeyecek.

    DÖRT MAÇTIR DEPLASMAN PUANINA HASRET
    Kayserispor'la yarın rakip sahada karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda puana hasret durumda.

    Galatasaray, rakipleriyle dış sahada oynadığı son 4 lig maçını da kaybederek kötü bir seriye imza attı.

    Ligdeki son dış saha puanlarını, 8. haftada 'u 2-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılılar, ardından Trabzonspor (1-2), (1-5), Beşiktaş (0-3) ve Evkur 'a (1-2) deplasmanda yenilmekten kurtulamadı.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:47
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