Cimbom'da Kayseri maçı öncesi 3 isim sınırda
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Kayserispor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki ilk lig maçında Göztepe'yi Türk Telekom Stadı'nda 3-1 yenen Galatasaray, tecrübeli teknik adamla ikinci lig müsabakasına Kayserispor deplasmanında çıkacak.
MAİCON VE FERNANDO OYNAYAMAYACAK
Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi sarı kart cezalısı Maicon Roque ve sakatlığı bulunan Fernando Reges, forma giyemeyecek.
Ligde son oynanan Göztepe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Maicon ile yine aynı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalan ve iç yan bağlarında yırtık tespit edilen Fernando, Kayserispor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.
Öte yandan, belinde ağrı bulunan Ahmet Çalık ile sol üst arka adalesinde ağrı olan Bafetimbi Gomis'in ise oynamalarına engel bir durum olmadığı belirtildi.
ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesinde üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı futbolcular Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli ve Fernando Muslera, Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Osmanlıspor müsabakasında forma giyemeyecek.
DÖRT MAÇTIR DEPLASMAN PUANINA HASRET
Kayserispor'la yarın rakip sahada karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda puana hasret durumda.
Galatasaray, rakipleriyle dış sahada oynadığı son 4 lig maçını da kaybederek kötü bir seriye imza attı.
Ligdeki son dış saha puanlarını, 8. haftada Atiker Konyaspor'u 2-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılılar, ardından Trabzonspor (1-2), Medipol Başakşehir (1-5), Beşiktaş (0-3) ve Evkur Yeni Malatyaspor'a (1-2) deplasmanda yenilmekten kurtulamadı.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:47
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İşte Mustafa Cengiz'in ilk icraatı
Toplam 10
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU son günde kazanan tarafta olmaya tam destek seni gidi abduülll.!!!!
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Dirar'ı ıslıklayan taraftara Kocaman'dan cevap!
Toplam 7
Yorum
yunus can 29 Fenerbahçe ligde 5 takımdan daha kötü futbol oynuyor şampiyon olamazsak sen paranı almış olarak gideceksin.Onun için taraftarı dinle.
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Gökhan Töre 26 yaşında
Toplam 2
Yorum
erol hoca türkiye de töre gibiler kendini sporcu zannediyorlar....avrupaya gidince İstanbuldaki hayatlarını özlüyorlar geri dönüyorlar..
Cimbom'da Kayseri maçı öncesi 3 isim sınırda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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