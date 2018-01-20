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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Üç kuruşla kulübe sahip olamazsınız!

    Üç kuruşla kulübe sahip olamazsınız!
    'da başkanlığa adaylığını koyan iddialı açıklamalarda bulundu. 'in kulübe verdiği paralar üzerinden üyelere baskı yaptığını belirten Cengiz "Benden sonrası tufan deniyor. Bu çok tehlikeli. Üç kuruş para verip Galatasaray'a sahip olamazsınız. Üyelerimiz eğer mevcut yönetimden memnun iseler Özbek'e oy atsınlar" dedi. Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'in kararının 'baskın ' olmadığını söyledi. Cengiz "Buna baskın seçim denmez. Bu yangından mal kaçırara 'İlla ben başkan olayım' seçimidir. 'Rakiplerim uykuda yakalansın' mantığıyla yapılmıştır" diye konuştu. Cengiz, yürütülen projelerin Dursun Özbek'e ait olmadığıı belirtti, "Devletimize teşekkür ediyoruz. Kim bir çakıl taşını 1 metre öteye koyarsa ona şükran duyarız" ifadelerini kullandı.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:03
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