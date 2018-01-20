Mustafa Cengiz tarih yazdı
Galatasaray’da Dursun Özbek’in şok ‘erken seçim’ hamlesi ters tepti... Nefesleri kesen seçimde sandık ‘sarı oylarla’ patladı. "1000 oy fark yer" denilen Cengiz, Galatasaray'ın yeni başkanı oldu
7. SANDIKTA İŞ DÖNDÜ
Nefes kesen yarışa Dursun Özbek hızlı girdi. Galatasaray Lisesi'nden devrelerinin oy attığı 3. sandıktaki farkla birlikte üstünlüğünü kabul ettirdi. İlk 6 sandıkta Özbek, Cengiz'e karşı öndeydi. 7. sandıktan itibaren Mustafa Cengiz müthiş bir atağa kalktı. 12. sandıkta ise Cengiz öne geçti. 123 sarıya karşılık, 58 kırmızı oy çıktı. Cengiz bu avantajını seçim sonuna kadar bırakmadı ve G.Saray'ın 37. başkanı oldu.
CENGİZ NASIL KAZANDI?
1 - Baskın seçimi kabullenmeyen camiaya "Mayıs'ta yine sandığa gideceğim" sözü verdi. Yarsuvat da böyle kazanmıştı.
2 - Özbek'e karşı muhalifler onun şemsiyesi altında birleşti.
3 - Fatih Terim adını seçim çalışmaları sırasında ilk o söyledi.
4 - Seçime 2 gün kala yaptığı Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas hamlesi sandığa gidilirken sarı oyları adeta uçurdu.
ÖZBEK NASIL KAYBETTİ?
1 - Riva-Florya satışlarına rağmen kulübün borç yükü hiç azalmadı.
2 - İmza toplayan isimlerin aday olmaması üzerine kullandığı "Tüydü" ifadesi tepki çekti. Kongrede bu sözler karşısına tezahürat olarak çıktı.
3 - Hazırladığı yönetim kurulu listesi camia tarafından yetersiz bulundu.
4 - Başkanlık dönemindeki özellikle futbol ve basketboldaki sportif başarısızlıklar gelecek adına umut vermedi. Üyeleri bu konuda ikna edemedi.
DURSUN ÖZBEK'TEN TEBRİK
Galatasaray'da başkanlık yarışında Mustafa Cengiz'e kaybeden Dursun Özbek, 17. sandık sonuçları açıklandıktan sonra rakamlar kesinleşince rakibinin yanına gitti. Özbek "Tebrikler Mustafa Başkan. Bundan sonra her türlü desteği size vereceğiz" ifadelerini kullandı.
- Sonuçlar
Galatasaray Kulübü'nün kongresinde sandıklara göre kullanılan oylar ve dağılım şu şekilde oldu:
|Sandık
|Kullanılan oy
|Dursun Özbek
|Mustafa Cengiz
|Beyaz Liste
|Geçersiz oy
|1
|127
|68
|56
|-
|3
|2
|169
|96
|68
|-
|5
|3
|193
|113
|69
|2
|9
|4
|218
|128
|78
|2
|10
|5
|236
|118
|109
|1
|8
|6
|211
|110
|98
|-
|3
|7
|194
|86
|100
|-
|8
|8
|184
|74
|99
|2
|9
|9
|172
|65
|101
|2
|4
|10
|184
|74
|96
|-
|13
|11
|185
|84
|98
|-
|3
|12
|187
|58
|123
|2
|4
|13
|180
|61
|116
|-
|3
|14
|161
|60
|89
|1
|11
|15
|177
|78
|94
|-
|5
|16
|161
|64
|90
|-
|7
|17
|191
|95
|93
|-
|3
|18
|328
|191
|125
|1
|11
|Toplam
|3458
|1623
|1703
|13
|119
TOPLAM
Dursun Özbek: 1623
Mustafa Cengiz: 1703
Aradaki fark: 80
BAŞKAN: Mustafa Cengiz
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur
DENETİM KURULU ASIL ÜYE: İbrahim Anıl, Emir Otluoğlu, Reha Ünsay
DENETİM KURULU YEDEK ÜYE: Zeki Kadirbeyoğlu, Hayim Pinto, Başar Gündüz
SİCİL KURULU ASIL ÜYE: Ali Kunter Akyürek, Celal Ahmet Kalafatoğlu, Faik Süleyman Camat, Selçuk Erdoğmuş, Sedat Besen, Çağatay Cervatoğlu, Birsen Gonca Sarış
SİCİL KURUL YEDEK ÜYE: Leyla Açar, Tayfun Ayrancı, Abdullah Günhan Aksoy
DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE: Yıldırım Baysal, M. Ömer Akad, Ayhan Yeğinsu, Ertuğrul Cem Emiroğu, Tayfun Akçay, Haşmet Akın Ketenci, Mehmet Süha Balın
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE: Ali Salih Özçakır, Metin Evrim, Turgut Bilgin, Süleyman Müdüroğlu, Necati Tunç Şengül
MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?
1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Cengiz, ilk ve ortaöğretimini Nizip'te almasının yanı sıra, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi'nde tamamladı. Üniversite yaşantısında ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Ülkenin tarımsal modernizasyonunda kilit faktör olması amacıyla kurulan 40 bin tarımsal köy kalkınma kooperatifi Merkez Birliği (Köy-Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı. Daha sonra eski Yerel Yönetim sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye'nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı. İktisadi hayata Belediyelerin kamu yararına olumlu ürün ve fiyat düzenlemesi olarak kurulan TANSA da 28 yaşında ülkenin o dönem Kamudaki en genç genel müdürü oldu. 12 Eylül Darbesi sonrası kamu'dan ayrılarak, özel sektörde dış ticaret alanında Arapça da öğrendiği orta-doğu'da yoğun olarak çalıştı. 1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet göstermektedir.
Petrol sektöründe TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası) Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yapmıştır. alatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyesi olarak, tüzüğünün günün koşullarına uyum düzenlemesinde Galatasaray Divanı tarafından görevlendirilmiş ve komisyon olarak Tüzük tadil çalışmalarında bulunmaya devam etmekte olan Mustafa Cengiz ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:55
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