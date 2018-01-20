Mustafa Cengiz tarih yazdı

Sarı-kırmızılı camiada büyük sürpriz yaşandı... Öncelikle tarihi 18 Aralık 2017'ye geri alalım. Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından'da başkanve yönetimi teknik direktörile yollarını ayırmıştı. Ancak yönetim sürpriz şekilde 2018 Mayıs'taki sandığa 4 ay kala "Erken seçim" kararı almıştı. Yönetimin bu kararını muhalefet "Baskın seçim" sözleriyle tanımlarken başkan'e ciddi tepki göstermişti. Bu atmosferde gidilen seçimde sarı-kırmızılı kulislerde Özbek'in favori olduğu ifade ediliyordu. 3 bin 416 oy kullanıldı. Sandıklar açılmaya başlayınca da kırmızı pusula ile yarışan Özbek'in oyları, sarı pusula ile mücadele eden'in önündeydi.Nefes kesen yarışa Dursun Özbek hızlı girdi. Galatasaray Lisesi'nden devrelerinin oy attığı 3. sandıktaki farkla birlikte üstünlüğünü kabul ettirdi. İlk 6 sandıkta, Cengiz'e karşı öndeydi. 7. sandıktan itibaren Mustafa Cengiz müthiş bir atağa kalktı. 12. sandıkta ise Cengiz öne geçti. 123 sarıya karşılık, 58 kırmızı oy çıktı.bu avantajını seçim sonuna kadar bırakmadı ve G.Saray'ın 37. başkanı oldu.1 - Baskın seçimi kabullenmeyen camiaya "Mayıs'ta yine sandığa gideceğim" sözü verdi. Yarsuvat da böyle kazanmıştı.2 - Özbek'e karşı muhalifler onun şemsiyesi altında birleşti.3 - Fatih Terim adını seçim çalışmaları sırasında ilk o söyledi.4 - Seçime 2 gün kala yaptığı Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas hamlesi sandığa gidilirken sarı oyları adeta uçurdu.1 - Riva-Florya satışlarına rağmen kulübün borç yükü hiç azalmadı.2 - İmza toplayan isimlerin aday olmaması üzerine kullandığı "Tüydü" ifadesi tepki çekti. Kongrede bu sözler karşısına tezahürat olarak çıktı.3 - Hazırladığı yönetim kurulu listesi camia tarafından yetersiz bulundu.4 - Başkanlık dönemindeki özellikle futbol ve basketboldaki sportif başarısızlıklar gelecek adına umut vermedi. Üyeleri bu konuda ikna edemedi.Galatasaray'da başkanlık yarışında Mustafa Cengiz'e kaybeden Dursun Özbek, 17. sandık sonuçları açıklandıktan sonra rakamlar kesinleşince rakibinin yanına gitti. Özbek "Tebrikler Mustafa Başkan. Bundan sonra her türlü desteği size vereceğiz" ifadelerini kullandı.

- Sonuçlar

Galatasaray Kulübü'nün kongresinde sandıklara göre kullanılan oylar ve dağılım şu şekilde oldu:

Sandık Kullanılan oy Dursun Özbek Mustafa Cengiz Beyaz Liste Geçersiz oy 1 127 68 56 - 3 2 169 96 68 - 5 3 193 113 69 2 9 4 218 128 78 2 10 5 236 118 109 1 8 6 211 110 98 - 3 7 194 86 100 - 8 8 184 74 99 2 9 9 172 65 101 2 4 10 184 74 96 - 13 11 185 84 98 - 3 12 187 58 123 2 4 13 180 61 116 - 3 14 161 60 89 1 11 15 177 78 94 - 5 16 161 64 90 - 7 17 191 95 93 - 3 18 328 191 125 1 11 Toplam 3458 1623 1703 13 119

Dursun Özbek: 1623Mustafa Cengiz: 1703



BAŞKAN: Mustafa Cengiz

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur

DENETİM KURULU ASIL ÜYE: İbrahim Anıl, Emir Otluoğlu, Reha Ünsay

DENETİM KURULU YEDEK ÜYE: Zeki Kadirbeyoğlu, Hayim Pinto, Başar Gündüz

SİCİL KURULU ASIL ÜYE: Ali Kunter Akyürek, Celal Ahmet Kalafatoğlu, Faik Süleyman Camat, Selçuk Erdoğmuş, Sedat Besen, Çağatay Cervatoğlu, Birsen Gonca Sarış

SİCİL KURUL YEDEK ÜYE: Leyla Açar, Tayfun Ayrancı, Abdullah Günhan Aksoy

DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE: Yıldırım Baysal, M. Ömer Akad, Ayhan Yeğinsu, Ertuğrul Cem Emiroğu, Tayfun Akçay, Haşmet Akın Ketenci, Mehmet Süha Balın

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE: Ali Salih Özçakır, Metin Evrim, Turgut Bilgin, Süleyman Müdüroğlu, Necati Tunç Şengül



MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?

1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Cengiz, ilk ve ortaöğretimini Nizip'te almasının yanı sıra, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi'nde tamamladı. Üniversite yaşantısında ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Ülkenin tarımsal modernizasyonunda kilit faktör olması amacıyla kurulan 40 bin tarımsal köy kalkınma kooperatifi Merkez Birliği (Köy-Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı. Daha sonra eski Yerel Yönetim sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye'nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı. İktisadi hayata Belediyelerin kamu yararına olumlu ürün ve fiyat düzenlemesi olarak kurulan TANSA da 28 yaşında ülkenin o dönem Kamudaki en genç genel müdürü oldu. 12 Eylül Darbesi sonrası kamu'dan ayrılarak, özel sektörde dış ticaret alanında Arapça da öğrendiği orta-doğu'da yoğun olarak çalıştı. 1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet göstermektedir.

Petrol sektöründe TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası) Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yapmıştır. alatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyesi olarak, tüzüğünün günün koşullarına uyum düzenlemesinde Galatasaray Divanı tarafından görevlendirilmiş ve komisyon olarak Tüzük tadil çalışmalarında bulunmaya devam etmekte olan Mustafa Cengiz ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.