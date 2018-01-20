G.Saray başkanını seçiyor: İşte ilk 3 sandık sonucu!
7 bin 688 üyenin oy hakkına sahip olduğu seçim, Galatasaray Lisesi’nde saat 10.00 itibariyle başladı ve 15:00'te sona erdi... 3416 üyenin oy kullandığı seçim sonrasında yeni başkan akşam saatlerinde belli olacak.
SANDIK SONUÇLARI
1. SANDIK SONUCU
Dursun Özbek: 68
Mustafa Cengiz: 56
2. SANDIK SONUCU
Dursun Özbek: 96
Mustafa Cengiz: 68
3. SANDIK SONUCU
Dursun Özbek: 113
Mustafa Cengiz: 69
TOPLAM
Dursun Özbek: 277
Mustafa Cengiz: 193
ÖZBEK'İN VAATLERİ:
Galatasaray bayrağını yeniden Avrupa semalarında dalgalandırmak.
Kaybetmeyi asla tahammül etmeyen yapıyı oluşturmak.
Riva, Florya, Türk Telekom Stadı'nın yanına inşa edilecek basketbol salonu ve Kemerburgaz gibi projeler sürecek.
Sportif başarılar için karakterli takımlar oluşturulacak.
Galatasaray, sürdürülebilir ve güçlü bir finansa kavuşacak.
SLOGANI: GALATASARAYLILAR KENETLENİYOR
CENGİZ'İN VAATLERİ:
Galatasaray'ı mali, idari ve sportif açıdan geçmiş yıllardaki gibi Avrupa'nın ilk 5'ine sokmak.
SEZON sonunda şampiyonluk gelse bile Mayıs ayında yeniden başkanlık seçimi olacak.
Basketbol ve voleybol AŞ statüsüne kavuşturulacak. Dünya çapında sponsorlar bulunacak.
Borç yönetimi kurulacak. Denk bütçe değil artı bütçeli bir Galatasaray oluşturulacak.
SLOGANI: BİZ GALATASARAY İÇİN VARIZ
G.SARAY KONGRESİNDEN RAKAMLAR
-Galatasaray, 100. dönem yönetimini seçecek.
-Cimbom, tarihinde 19. kez olağanüstü seçime gidiyor.
-Galatasaray son 6 yılda 4 kez olağanüstü seçimli genel kurul düzenliyor.
-Bugün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'ndaki seçimde 18 sandık kurulacak.
-Bugünkü seçimde 7 bin 688 üyenin oy kullanma hakkı var.
-2015 yılında yapılan son seçim 10 saat sürmüştü.
-Son seçimde 3 bin 842 oy kullanılmıştı. Dursun Özbek 2800 oyla başkan seçilmişti.
88. yönetim kurulunun belirleneceği Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz'in listeleri şu şekilde:
BAŞKAN ADAYI: Dursun Aydın Özbek
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: Özkan Olcay, A.Nasuhi Sezgin, Osman Kocaman, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, H.Murat Atay, Ural Aküzüm, Ali Yüce
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI: Mehmet Onultan, Cevat Genç, Burçin Aslan, Serdal Koç, Ozan Oral
DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: Cengiz Ergani, Selim Önen, Levent Yaz
DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI: Tolga Erem, Ahmet Tirali, Coşkun Aras
SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: İ.Serdar Eder, Çetin Öztürk, Hayri Gürkan Eliçin, Ali Tüzmen, A.Esat Tansev, Özcan Karamahmutoğlu, Hakan Melek
SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI: Nihal Özfırat, Ömer Faruk Dak, Jano Kasal
DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: Oğuz Evrenos, Okan Tekinşen, Cemal Burnaz, Oral Yılmaz, Celal Emon, Can Baydarol, Hakan Ünsaler
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI: Mustafa Tanrıyar, Ahmet Kaya Kimyacı, Hakkı Derya Göbelek, Zafer Kural, Vedat Gürer
BAŞKAN ADAYI: Mustafa Cengiz
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur
DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: İbrahim Anıl, Emir Otluoğlu, Reha Ünsay
DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI: Zeki Kadirbeyoğlu, Hayim Pinto, Başar Gündüz
SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: Ali Kunter Akyürek, Celal Ahmet Kalafatoğlu, Faik Süleyman Camat, Selçuk Erdoğmuş, Sedat Besen, Çağatay Cervatoğlu, Birsen Gonca Sarış
SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI: Leyla Açar, Tayfun Ayrancı, Abdullah Günhan Aksoy
DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: Yıldırım Baysal, M. Ömer Akad, Ayhan Yeğinsu, Ertuğrul Cem Emiroğu, Tayfun Akçay, Haşmet Akın Ketenci, Mehmet Süha Balın
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI: Ali Salih Özçakır, Metin Evrim, Turgut Bilgin, Süleyman Müdüroğlu, Necati Tunç Şengül
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:09
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