G.Saray başkanını seçiyor: 15. sandık açıldı...

SANDIK SONUÇLARI

1. SANDIK SONUCU

2. SANDIK SONUCU

3. SANDIK SONUCU

4. SANDIK SONUCU

5. SANDIK SONUCU

6. SANDIK SONUCU

7. SANDIK SONUCU

8. SANDIK SONUCU

9. SANDIK SONUCU

10. SANDIK SONUCU

11. SANDIK SONUCU

12. SANDIK SONUCU

13. SANDIK SONUCU

14. SANDIK SONUCU

15. SANDIK SONUCU

Sarı-kırmızılı camia için önemli gün... Galatasaray Kulübü'nün 100. dönem yönetiminin belirleneceği seçimli genel kurul yapılıyor. Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayan genel kurulda açılışın yapılmasının ardından seçim başladı. Kurulan 18 sandıkta oy verme işlemi saat 15.00'te sona erdi ve oy sayma işlemi başladı... Dursun Özbek : 68 Mustafa Cengiz : 56Dursun Özbek: 96Mustafa Cengiz: 68Dursun Özbek: 113Mustafa Cengiz: 69Dursun Özbek: 128Mustafa Cengiz: 78Dursun Özbek: 118Mustafa Cengiz: 109Dursun Özbek: 110Mustafa Cengiz: 98Dursun Özbek: 86Mustafa Cengiz: 100Dursun Özbek: 74Mustafa Cengiz: 99Dursun Özbek: 65Mustafa Cengiz: 101Dursun Özbek: 74Mustafa Cengiz: 96Dursun Özbek: 84Mustafa Cengiz: 98Dursun Özbek: 58Mustafa Cengiz: 123Dursun Özbek: 61Mustafa Cengiz: 116Dursun Özbek: 60Mustafa Cengiz: 89Dursun Özbek: 78Mustafa Cengiz: 94Dursun Özbek: 1273Mustafa Cengiz: 1394

ÖZBEK'İN VAATLERİ:

Galatasaray bayrağını yeniden Avrupa semalarında dalgalandırmak.

Kaybetmeyi asla tahammül etmeyen yapıyı oluşturmak.

Riva, Florya, Türk Telekom Stadı'nın yanına inşa edilecek basketbol salonu ve Kemerburgaz gibi projeler sürecek.

Sportif başarılar için karakterli takımlar oluşturulacak.

Galatasaray, sürdürülebilir ve güçlü bir finansa kavuşacak.

GALATASARAYLILAR KENETLENİYORGalatasaray'ı mali, idari ve sportif açıdan geçmiş yıllardaki gibi Avrupa'nın ilk 5'ine sokmak.SEZON sonunda şampiyonluk gelse bile Mayıs ayında yeniden başkanlık seçimi olacak.Basketbol ve voleybol AŞ statüsüne kavuşturulacak. Dünya çapında sponsorlar bulunacak.Borç yönetimi kurulacak. Denk bütçe değil artı bütçeli bir Galatasaray oluşturulacak.BİZ GALATASARAY İÇİN VARIZ-Galatasaray, 100. dönem yönetimini seçecek.-Cimbom, tarihinde 19. kez olağanüstü seçime gidiyor.-Galatasaray son 6 yılda 4 kez olağanüstü seçimli genel kurul düzenliyor.-Bugün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'ndaki seçimde 18 sandık kurulacak.-Bugünkü seçimde 7 bin 688 üyenin oy kullanma hakkı var.-2015 yılında yapılan son seçim 10 saat sürmüştü.-Son seçimde 3 bin 842 oy kullanılmıştı. Dursun Özbek 2800 oyla başkan seçilmişti.

88. yönetim kurulunun belirleneceği Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz'in listeleri şu şekilde:

BAŞKAN ADAYI: Dursun Aydın Özbek

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: Özkan Olcay, A.Nasuhi Sezgin, Osman Kocaman, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, H.Murat Atay, Ural Aküzüm, Ali Yüce

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI: Mehmet Onultan, Cevat Genç, Burçin Aslan, Serdal Koç, Ozan Oral

DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: Cengiz Ergani, Selim Önen, Levent Yaz

DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI: Tolga Erem, Ahmet Tirali, Coşkun Aras

SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: İ.Serdar Eder, Çetin Öztürk, Hayri Gürkan Eliçin, Ali Tüzmen, A.Esat Tansev, Özcan Karamahmutoğlu, Hakan Melek

SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI: Nihal Özfırat, Ömer Faruk Dak, Jano Kasal

DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: Oğuz Evrenos, Okan Tekinşen, Cemal Burnaz, Oral Yılmaz, Celal Emon, Can Baydarol, Hakan Ünsaler

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI: Mustafa Tanrıyar, Ahmet Kaya Kimyacı, Hakkı Derya Göbelek, Zafer Kural, Vedat Gürer





BAŞKAN ADAYI: Mustafa Cengiz

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur

DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: İbrahim Anıl, Emir Otluoğlu, Reha Ünsay

DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI: Zeki Kadirbeyoğlu, Hayim Pinto, Başar Gündüz

SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: Ali Kunter Akyürek, Celal Ahmet Kalafatoğlu, Faik Süleyman Camat, Selçuk Erdoğmuş, Sedat Besen, Çağatay Cervatoğlu, Birsen Gonca Sarış

SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI: Leyla Açar, Tayfun Ayrancı, Abdullah Günhan Aksoy

DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI: Yıldırım Baysal, M. Ömer Akad, Ayhan Yeğinsu, Ertuğrul Cem Emiroğu, Tayfun Akçay, Haşmet Akın Ketenci, Mehmet Süha Balın

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI: Ali Salih Özçakır, Metin Evrim, Turgut Bilgin, Süleyman Müdüroğlu, Necati Tunç Şengül