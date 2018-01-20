Dursun Özbek 1 seçimle 2 koltuk kaybetti!
Sarı-kırmızılı kulübün olağanüstü genel kurulunda başkanlık yarışını kazanamayan Dursun Özbek, 2 koltuk birden kaybetti.
Galatasaray Kulübü Başkanlığını Mustafa Cengiz'e kaptıran Özbek, aynı anda yürüttüğü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini de bırakmak durumunda kalacak.
Kulüpler Birliği erken seçim kararı almak zorunda. Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı yapılacak seçimle belli olacak.
Kulüpler Birliği'nde Dursun Özbek'in yardımcılığını Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu sürdürüyordu.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:50
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