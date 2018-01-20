Cimbom başkanını seçiyor
Galatasaray bugün sandık başına gidiyor... 7 bin 688 üyenin oy hakkına sahip olduğu seçim, Galatasaray Lisesi’nde 10.00’da başlayacak. Akşam saatlerinde yeni başkan belli olacak
2500-3000 KİŞİ GELİR
Şimdi sıra Galatasaray'ın bir sonraki başkanını belirleyecek oy kullanma hakkına sahip 7 bin 688 üyeye kaldı. Ancak bugünkü seçimde katılımın 2500-3000 arası bir rakamda kalması bekleniyor. Dursun Özbek kırmızı, Mustafa Cengiz sarı pusula ile yarışacak. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra üyeler gerek lise bahçesinde gerekse İstiklal Caddesi'ndeki mekanlarda seçim sonucunu beklemeye koyulacak.
ÖZBEK'İN VAATLERİ:
Galatasaray bayrağını yeniden Avrupa semalarında dalgalandırmak.
Kaybetmeyi asla tahammül etmeyen yapıyı oluşturmak.
Riva, Florya, Türk Telekom Stadı'nın yanına inşa edilecek basketbol salonu ve Kemerburgaz gibi projeler sürecek.
Sportif başarılar için karakterli takımlar oluşturulacak.
Galatasaray, sürdürülebilir ve güçlü bir finansa kavuşacak.
SLOGANI: GALATASARAYLILAR KENETLENİYOR
CENGİZ'İN VAATLERİ:
Galatasaray'ı mali, idari ve sportif açıdan geçmiş yıllardaki gibi Avrupa'nın ilk 5'ine sokmak.
SEZON sonunda şampiyonluk gelse bile Mayıs ayında yeniden başkanlık seçimi olacak.
Basketbol ve voleybol AŞ statüsüne kavuşturulacak. Dünya çapında sponsorlar bulunacak.
Borç yönetimi kurulacak. Denk bütçe değil artı bütçeli bir Galatasaray oluşturulacak.
SLOGANI: BİZ GALATASARAY İÇİN VARIZ
G.SARAY KONGRESiNDEN RAKAMLAR
Galatasaray, 100. dönem yönetimini seçecek.
Cimbom, tarihinde 19. kez olağanüstü seçime gidiyor.
Galatasaray son 6 yılda 4 kez olağanüstü seçimli genel kurul düzenliyor.
Bugün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'ndaki seçimde 18 sandık kurulacak.
Bugünkü seçimde 7 bin 688 üyenin oy kullanma hakkı var.
2015 yılında yapılan son seçim 10 saat sürmüştü.
Son seçimde 3 bin 842 oy kullanılmıştı. Dursun Özbek 2800 oyla başkan seçilmişti.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:46
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"Biz 3 ay için gelmiyoruz"
Toplam 2
Yorum
metinn arkadas 3 ayligina diyerek kimi kandiriyorsun gs gibi bir klup erken secim karari almis ise sonuna kadar gideceksin korkma bu kadar kimseden
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Fenerbahçe'den resmi açıklama
Toplam 4
Yorum
ibrahim bu şu demek ali koç sana güle güle:Gel de söyleme şimdi. Kimler kimlerle beraber...!
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Kupada eşleşmeler belli oldu
Toplam 53
Yorum
Sağlam seri başı oldukları için eşleşmemiş..
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