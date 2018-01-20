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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Cimbom başkanını seçiyor

    Cimbom başkanını seçiyor

    bugün sandık başına gidiyor... 7 bin 688 üyenin oy hakkına sahip olduğu seçim, Galatasaray Lisesi’nde 10.00’da başlayacak. Akşam saatlerinde yeni başkan belli olacak

    Sarı-kırmızılı camia için önemli gün... Kulübü'nün 100. dönem yönetiminin belirleneceği seçimli genel kurul bugün gerçekleşecek. Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak genel kurulda önce toplantıyı idare edece divan heyeti oluşturulacak. Açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek. 18 sandık kurulacak. Oy verme işlemi saat 15.00'e kadar sürecek. Seçimlerde 2 aday var. Mevcut başkan koltuğunu korumaya çalışacak, karşısına çıkan de yeni bir yüz olarak Cimbom'un 37. başkanı olmak için uğraşacak. Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz, gerek düzenledikleri etkinlikler gerekse basın yoluyla yönetim kurullarını tanıttılar, projelerini anlattılar.

    2500-3000 KİŞİ GELİR
    Şimdi sıra Galatasaray'ın bir sonraki başkanını belirleyecek oy kullanma hakkına sahip 7 bin 688 üyeye kaldı. Ancak bugünkü seçimde katılımın 2500-3000 arası bir rakamda kalması bekleniyor. Dursun Özbek kırmızı, Mustafa Cengiz sarı pusula ile yarışacak. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra üyeler gerek lise bahçesinde gerekse İstiklal Caddesi'ndeki mekanlarda seçim sonucunu beklemeye koyulacak.

    ÖZBEK'İN VAATLERİ:
    Galatasaray bayrağını yeniden Avrupa semalarında dalgalandırmak.
    Kaybetmeyi asla tahammül etmeyen yapıyı oluşturmak.
    Riva, Florya, Türk Telekom Stadı'nın yanına inşa edilecek basketbol salonu ve Kemerburgaz gibi projeler sürecek.
    Sportif başarılar için karakterli takımlar oluşturulacak.
    Galatasaray, sürdürülebilir ve güçlü bir finansa kavuşacak.

    SLOGANI: GALATASARAYLILAR KENETLENİYOR

    CENGİZ'İN VAATLERİ:
    Galatasaray'ı mali, idari ve sportif açıdan geçmiş yıllardaki gibi Avrupa'nın ilk 5'ine sokmak.
    SEZON sonunda şampiyonluk gelse bile Mayıs ayında yeniden başkanlık seçimi olacak.
    Basketbol ve voleybol AŞ statüsüne kavuşturulacak. Dünya çapında sponsorlar bulunacak.
    Borç yönetimi kurulacak. Denk bütçe değil artı bütçeli bir Galatasaray oluşturulacak.

    SLOGANI: BİZ GALATASARAY İÇİN VARIZ

    G.SARAY KONGRESiNDEN RAKAMLAR
    Galatasaray, 100. dönem yönetimini seçecek.
    Cimbom, tarihinde 19. kez olağanüstü seçime gidiyor.
    Galatasaray son 6 yılda 4 kez olağanüstü seçimli genel kurul düzenliyor.
    Bugün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'ndaki seçimde 18 sandık kurulacak.
    Bugünkü seçimde 7 bin 688 üyenin oy kullanma hakkı var.
    2015 yılında yapılan son seçim 10 saat sürmüştü.
    Son seçimde 3 bin 842 oy kullanılmıştı. Dursun Özbek 2800 oyla başkan seçilmişti.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:46
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